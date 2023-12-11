Общество

сегодня, 15:37

В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

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#спецоперация #Украина
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В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Сергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке.

В Верхней Колыбельке Хлевенского района сегодня простились с военнослужащим Сергеем Дувановым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава района Александр Плотников на своей официальной странице «ВКонтакте».

«От себя лично и от всех жителей Хлевенского района приношу глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Он навсегда останется примером мужества и отваги для всех нас!» — написал Александр Плотников.

Фото — vk.com/id708219698
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#спецоперация #Украина
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