Общество
сегодня, 15:37
В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим
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Сергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке.
В Верхней Колыбельке Хлевенского района сегодня простились с военнослужащим Сергеем Дувановым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава района Александр Плотников на своей официальной странице «ВКонтакте».
«От себя лично и от всех жителей Хлевенского района приношу глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Он навсегда останется примером мужества и отваги для всех нас!» — написал Александр Плотников.
Фото — vk.com/id708219698
«От себя лично и от всех жителей Хлевенского района приношу глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Он навсегда останется примером мужества и отваги для всех нас!» — написал Александр Плотников.
Фото — vk.com/id708219698
1790