В Хлевенском районе сегодня простились с погибшим в зоне СВО военнослужащим

Сергея Дуванова похоронили в Верхней Колыбельке.

В Верхней Колыбельке Хлевенского района сегодня простились с военнослужащим Сергеем Дувановым, погибшим в ходе СВО. Об этом сообщил глава района Александр Плотников на своей официальной странице «ВКонтакте».«От себя лично и от всех жителей Хлевенского района приношу глубокие соболезнования родным и близким Сергея. Он навсегда останется примером мужества и отваги для всех нас!» — написал Александр Плотников.