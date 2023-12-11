К Новому году в Липецкой области уже нарубили 5700 сосен

Ни одного ёлочного браконьера пока не поймали.

В Липецкой области продолжается заготовка новогодних деревьев. Как рассказал GOROD48 заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, на специальных новогодних плантациях уже срубили 5700 сосен, из которых 3000 заготовил Тербунский лесхоз.



Продолжается профилактика ёлочного браконьерства: с 1 по 31 декабря в Липецкой области введено усиленное патрулирование лесов. Сейчас их охраняют 224 инспектора.



На въездах и выездах в леса установлены 32 поста, на которых лесные инспекторы дежурят совместно с полицейскими.



Липчанам напоминают, что за незаконную рубку новогодних сосен грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».