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сегодня, 10:50

К Новому году в Липецкой области уже нарубили 5700 сосен

8 372
#Новый год #ёлка
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К Новому году в Липецкой области уже нарубили 5700 сосен

Ни одного ёлочного браконьера пока не поймали.

В Липецкой области продолжается заготовка новогодних деревьев. Как рассказал GOROD48 заместитель начальника управления лесного хозяйства Липецкой области Николай Есипов, на специальных новогодних плантациях уже срубили 5700 сосен, из которых 3000 заготовил Тербунский лесхоз.

Продолжается профилактика ёлочного браконьерства: с 1 по 31 декабря в Липецкой области введено усиленное патрулирование лесов. Сейчас их охраняют 224 инспектора.

На въездах и выездах в леса установлены 32 поста, на которых лесные инспекторы дежурят совместно с полицейскими.

Липчанам напоминают, что за незаконную рубку новогодних сосен грозит уголовная ответственность по статье 260 УК РФ «Незаконная рубка лесных насаждений».
8 372
#Новый год #ёлка
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Комментарии (8)

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Ромео78

6 минут назад
Яйца 160 рублей, десяток))) че творится народ, комерсы уже совсем оборзели, завтра 200 поставят и всё будет в порядке в этой стране!!! Так что ли???
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Партработник

8 минут назад
У нас председатель тоже не плохо рубит на карман, покупая медицинское оборудование в лизинг у своей жены.
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Foton

16 минут назад
Моя родители живут в Ростове-на Дону у них уже елочные базары работают.
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Ссёлки

57 минут назад
Уже рубят,щепки летят.
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Разум

58 минут назад
А пилить не пробовали?
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ВАСИЛИЙ

сегодня, 11:21
5700 вы чё а Китай кто снабжать будет так дело не пойдёт отдайте китайцем
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Минкульт Мудинский

сегодня, 11:01
Половину не раскупят, многие перешли на китайский пластмасс, будут потом валятся, верблюд у нас один, все не доест
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Наталья

сегодня, 11:00
Зачем вообще рубить елочки!!!
ответить
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
#знаете ли вы #краеведение
74
А знаете ли вы, что в Липецком зоопарке жила бегемотиха, которая загадочно пропала
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