Общество
сегодня, 13:22
Кинологам-волонтерам требуются статисты
С их помощью собак учат искать потерявшихся людей.
Необычная просьба поступила GOROD48. Кинологический клуб ищет статистов. С помощью этих людей тренируют собак поисково-спасательной службы.
— Статисты в нашем кинологическом клубе — не просто исполнители роли на тренировках, они являются ключевой составляющей нашей успешной команды. Эти преданные участники обучения играют невероятно важную роль, участвуя в сценариях поиска, которые поднимают уровень навыков наших кинологов и делают наших собак еще более эффективными в спасательных операциях, — рассказала волонтер Анастасия Мелехина.
Статистам необходимо прятаться в лесу или в техногенных завалах. Собака должна их найти. Работа безопасная. Собаки-поисковики не проявляют агрессии. Даже если человек может побыть статистом только раз в месяц, это тоже хорошо.
Количество статистов не ограничено. Клубу постоянно нужны новые люди, чтобы собаки не привыкали искать одного и того же человека. Эта работа только для волонтеров, она не оплачивается.
Сейчас в клубе шесть собак. За 2023 год они не раз участвовали в поисковых операциях: на их счету два найденных человека. Об одном таком случае недавно сообщал GOROD48. Пес Джанго нашел 66-летнего мужчину, который застрял в овраге.
Желающие помочь собакам учиться искать людей могут обращаться в Кинологический клуб Nosework48 - Липецк
Фото: vk.com/
— Статисты в нашем кинологическом клубе — не просто исполнители роли на тренировках, они являются ключевой составляющей нашей успешной команды. Эти преданные участники обучения играют невероятно важную роль, участвуя в сценариях поиска, которые поднимают уровень навыков наших кинологов и делают наших собак еще более эффективными в спасательных операциях, — рассказала волонтер Анастасия Мелехина.
Статистам необходимо прятаться в лесу или в техногенных завалах. Собака должна их найти. Работа безопасная. Собаки-поисковики не проявляют агрессии. Даже если человек может побыть статистом только раз в месяц, это тоже хорошо.
Количество статистов не ограничено. Клубу постоянно нужны новые люди, чтобы собаки не привыкали искать одного и того же человека. Эта работа только для волонтеров, она не оплачивается.
Сейчас в клубе шесть собак. За 2023 год они не раз участвовали в поисковых операциях: на их счету два найденных человека. Об одном таком случае недавно сообщал GOROD48. Пес Джанго нашел 66-летнего мужчину, который застрял в овраге.
Желающие помочь собакам учиться искать людей могут обращаться в Кинологический клуб Nosework48 - Липецк
Фото: vk.com/
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