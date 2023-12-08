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сегодня, 13:22

Кинологам-волонтерам требуются статисты

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#кинологи #собаки #статисты
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Кинологам-волонтерам требуются статисты

С их помощью собак учат искать потерявшихся людей.

Необычная просьба поступила GOROD48. Кинологический клуб ищет статистов. С помощью этих людей тренируют собак поисково-спасательной службы.

— Статисты в нашем кинологическом клубе — не просто исполнители роли на тренировках, они являются ключевой составляющей нашей успешной команды. Эти преданные участники обучения играют невероятно важную роль, участвуя в сценариях поиска, которые поднимают уровень навыков наших кинологов и делают наших собак еще более эффективными в спасательных операциях, — рассказала волонтер Анастасия Мелехина.

Статистам необходимо прятаться в лесу или в техногенных завалах. Собака должна их найти. Работа безопасная. Собаки-поисковики не проявляют агрессии. Даже если человек может побыть статистом только раз в месяц, это тоже хорошо.

Количество статистов не ограничено. Клубу постоянно нужны новые люди, чтобы собаки не привыкали искать одного и того же человека. Эта работа только для волонтеров, она не оплачивается.

Сейчас в клубе шесть собак. За 2023 год они не раз участвовали в поисковых операциях: на их счету два найденных человека. Об одном таком случае недавно сообщал GOROD48. Пес Джанго нашел 66-летнего мужчину, который застрял в овраге.

Желающие помочь собакам учиться искать людей могут обращаться в  Кинологический клуб Nosework48 - Липецк


Фото: vk.com/
4 571
#кинологи #собаки #статисты
2

Комментарии (4)

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Честно

43 минуты назад
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Бон Жови

59 минут назад
ищу работу, Вы эту заметку хорошо читали или только один заголовок?
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Веселый

сегодня, 13:46
Холодно в прятки играть в лесу а вот заинтересовать можно людей щеночком
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ищу работу

сегодня, 13:46
Сколько будут платить за работу статистом ?
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