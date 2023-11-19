Пропавшего мужчину обнаружил пёс волонтеров

66-летний житель Добринского района застрял в овраге неподалеку от дома



Житель села Коновка Добринского района отправился в магазин и не вернулся. Его супруга забила тревогу, обратилась к поисковикам отряда «Лиза Алерт». Начались поиски. Как сообщают волонтеры, поиски усложнялись плохой связью, мешавшей взаимодействию друг с другом. Вселяла тревогу холодная погода. Людям «в годах», попавшим в беду, на холоде долго оставаться нельзя.Спустя 6 часов от одного из волонтеров поступило сообщение об обнаружении пропавшего. Нашел мужчину пёс девушки-волонтера Джанго.Как выяснилось, мужчина находился неподалеку от дома.«Дедушка был в овраге, оступился и застрял в ветках. Это место - совсем неподалеку от дома, но оно коварно тем, что человеческий глаз не увидит в нем человека… Я только готовилась к выполнению задачи, настроила оборудку. Выпускаю Джанго из машины и он сразу включается. И срывается в сторону оврага. Самосработка, он знал, зачем едет. Спустя минуту я слышу обозначение, настойчивое обозначение и бегу к нему. Джанго - сидит и лает, дедушка испугался и бьет палкой по веткам..», - рассказала волонтер на свой странице в соцсетях.