Происшествия

сегодня, 09:16

Пропавшего мужчину обнаружил пёс волонтеров

5 909
#поиск #пропавшие
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Пропавшего мужчину обнаружил пёс волонтеров

66-летний житель Добринского района застрял в овраге неподалеку от дома

Житель села Коновка Добринского района отправился в магазин и не вернулся. Его супруга забила тревогу, обратилась к поисковикам отряда «Лиза Алерт». Начались поиски. Как сообщают волонтеры, поиски усложнялись плохой связью, мешавшей взаимодействию друг с другом. Вселяла тревогу холодная погода. Людям «в годах», попавшим в беду, на холоде долго оставаться нельзя.

Спустя 6 часов от одного из волонтеров поступило сообщение об обнаружении пропавшего. Нашел мужчину пёс девушки-волонтера Джанго.

Как выяснилось, мужчина находился неподалеку от дома.

«Дедушка был в овраге, оступился и застрял в ветках. Это место - совсем неподалеку от дома, но оно коварно тем, что человеческий глаз не увидит в нем человека… Я только готовилась к выполнению задачи, настроила оборудку. Выпускаю Джанго из машины и он сразу включается. И срывается в сторону оврага. Самосработка, он знал, зачем едет. Спустя минуту я слышу обозначение, настойчивое обозначение и бегу к нему. Джанго - сидит и лает, дедушка испугался и бьет палкой по веткам..», - рассказала волонтер на свой странице в соцсетях.

Фото: vk.com/liza_alert_lipetsk

5 909
#поиск #пропавшие
2

Комментарии (5)

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Не понял

7 минут назад
Так только на пенсию вышел в 65, какой в годах.....собачка молодец.
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Лиза

17 минут назад
Спасибо собаке!
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Олег

18 минут назад
Джанго красавчик!
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Правда

19 минут назад
Какой же он "дедушка" в 66 лет? Мужчина в самом расцвете сил. Собачка молодец.
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А что

49 минут назад
Со связью,рации есть?Спасибо за Вашу оперативность.
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