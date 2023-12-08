В Липецке после ДТП машина провалилась в коммунальный раскоп

Утро не задалось у водителя «Форда».

Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В

данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию ООО «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим.

Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — отметила Евгения Уваркина в своем Telegram-канале.





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Сегодня в 11 утра в Липецке напротив дома №14 по улице Суворова столкнулись автомобили «Форд» и «Хёндай», после чего «Форд» от удара влетел в коммунальный раскоп.Сообщение о происшествии поступило на номер «112». По данным GOROD48, 27-летний водитель «Форда» получил ушиб, но от госпитализации отказался.