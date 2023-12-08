Происшествия

сегодня, 11:51

В Липецке после ДТП машина провалилась в коммунальный раскоп

12 1967
#ДТП #ЖКХ
3
В Липецке после ДТП машина провалилась в коммунальный раскоп

Утро не задалось у водителя «Форда».

Сегодня в 11 утра в Липецке напротив дома №14 по улице Суворова столкнулись автомобили «Форд» и «Хёндай», после чего «Форд» от удара влетел в коммунальный раскоп.

Сообщение о происшествии поступило на номер «112». По данным GOROD48, 27-летний водитель «Форда» получил ушиб, но от госпитализации отказался.

«Ситуация с раскопками от наших ресурсоснабжающих организаций уже выходит за рамки разумного. В данном конкретном случае в выдаче разрешения на осуществление земляных работ отказано! Но тем не менее подрядную организацию ООО «ДельтаСтрой-Л» это не остановило. Исход мы видим. Предписание о необходимости восстановить нарушенное благоустройство было выдано подрядной организации. Сейчас оно находится на контроле. Уже готовим документы в прокуратуру и будем принимать необходимые меры. В данном случае речь идет не только о штрафе», — отметила Евгения Уваркина в своем Telegram-канале. 

Фото - t.me/uvarkina_evgenia

12 1967
#ДТП #ЖКХ
3

Комментарии (12)

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таксист

13 минут назад
Липецк-чемпион мира по неадекватным водителям.У водителя !Форда! надо сразу изымать права навечно.Он все-равно свалился бы в яму не в эту так в другую,у него нет ни глаз,ни разума...
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Правда

17 минут назад
А если это был пешеходный переход,то тогда кто виноват?Убавьте скорость водятлы.
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Татьяна

23 минуты назад
Ужас
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48

31 минуту назад
Сырский рудник весь перекопали.
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эх

33 минуты назад
страйк, интересно, как же водитель вылазил из нее
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Гость

42 минуты назад
Какой бардак в городе только одни совещания в мерии дел никаких
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Галина

43 минуты назад
Красивое.
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липчанка

44 минуты назад
Раскопки круглогодичные....в этом весь город......
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12345

48 минут назад
Красиво влетел, может машину там оставить, чтобы больше никто не въехал и закопать для надежности)))
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Саша

52 минуты назад
А если бы она влетелела после столкновения в дерево ? Дерево виновато что там растет?
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