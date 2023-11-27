Общество

42 минуты назад

В Липецке после полугодового капремонта возобновились занятия в 63-й школе

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#ремонт школ
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В Липецке после полугодового капремонта возобновились занятия в 63-й школе

Теперь в школе светлый холл, зоны для отдыха и общения, установлены трансформирующаяся мебель и современное оборудование.

Сегодня после начавшегося в мае капитального ремонта возобновились занятия в 63-й школе.

Утром Евгений Стебенев, руководитель подрядной организации ООО «Тепломонтажстрой», вручил директору школы №63 Сергею Керекелице символический ключ от школы. Причем тот самый, который строители передали директору тогда еще свеженькой школы в 1984 году, когда у нее был другой номер, 34. Сейчас на ключе две надписи, которые разделяют 39 лет!

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— В следующем году школе исполнится 40 лет. Такого капитального ремонта она не видела никогда. Ваша школа стала первой в Липецке, которая открылась после масштабного обновления благодаря новому проекту Министерства образования. А благодаря дополнительному финансированию от губернатора Игоря Артамонова она стала еще краше! В конце недели откроет свои двери после капремонт еще одна школа, 54-я. А в следующем году обновление увидят еще три городские школы, — сообщила собравшимся на линейке детям и их родителям мэр Липецка Евгения Уваркина.

Капитальный ремонт 63-й школы в 20-м микрорайоне начался в мае. Федеральная программа «Модернизация школьной системы образования» предполагает не тот капремонт, к которым привыкли в школах, когда летом меняют десяток окон или латают кровлю, а качественно иной: глобальный с оснащением современным инвентарем и оборудованием.

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— Красота неописуемая. Шикарно, — так оценила преобразования бабушка второклассницы, которая, впрочем, еще не была внутри.

Выпускники в восторге от апгрейта, тем более, что строители учли некоторые их предложения.

— Мы с утра уже обежали всю школу. Стены даже не те. Все другое. Мебель, учительское оборудование, актовый зал, спортзал. Все новое. Жаль только, что учится в такой школе нам осталось до мая, — говорят наперебой Даша Коновалова, Даниил Торопнин и Ирина Басова, которые временно, с сентября по конец ноября, учились в 42-й школе в соседнем микрорайоне.

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— Мне как директору в первую очередь была нужна новая система отопления, новая проводка. Так что такой капремонт стал для нас настоящим подарком! — говорит директор школы Сергей Керекелица.

Процесс преображения старой школы 1984 года постройки начался в прошлом году со строительства современного стадиона. У здания появились футбольное поле и волейбольно-баскетбольная площадка с искусственным покрытием, беговые дорожки и зона воркаута. А в мае начался капитальный ремонт. Стены здания спрятали за вентилируемым фасадом, цвета которого выбрали ее ученики. После капремонта они с трудом узнали родную школ.

— Здесь вчера заблудился пятиклассник. В прямом смысле этого слова. Пришел с мамой на уборку класса и потерялся — настолько здесь все изменилось, — сказала председатель городского департамента образования Светлана Бедрова.

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Школьники активно участвовали в разработке концепции школы. Они просили светлые классы, большие зеркала, места для общения и отдыха. Пожелание учли. Так как все проголосовали за светлый холл, строители убрали часть стены, расширив вход. У школы появилась большая стеклянная входная группа. Все раздевалки перенесли в один коридор, слева от входа, а высвободившийся второй стал зоной общения, отдыха. Тут появился большой телевизор, мебель-трансформер, интерактивная доска с расписанием уроков, кружков, диваны, пуфики. В коридорах — тоже зоны отдыха и розетки для подзарядки телефонов.

Капремонт 63-й школы обошелся в 250 млн рублей, из которых только 130 миллионов — федеральные средства.
1 449
#ремонт школ
4

Комментарии (1)

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Галина.

12 минут назад
Шикарная ,потрясающая школа.
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