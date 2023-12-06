С начала года бездомные животные 1148 раз нападали на липчан

Сегодня природоохранный комитет областного Совета обсуждал проблему безнадзорных животных. «Об осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев на территории Липецкой области» депутатам рассказал начальник областного управления ветеринарии Михаил Андреев.Из рассказа Михаила Андреева следовало, что с начала 2023 года животные 1 148 раз нападали на липчан, что на 60 случаев больше, чем в прошлом году. И тут надо добавить, что год еще не кончился.При этом в 2022 году отлавливали собак в Липецке стахановскими темпами — приют ИП Двуреченской, где обрабатывают отловленных животных пополнился на тысячу голов.Михаил Андреев озвучил предложения, которые помогут хотя бы частично решить проблему. Одно из них — льготы по стерилизации домашних животных.Главный ветеринар области привел опыт Тулы, где во время специального месячника стерилизация проводится бесплатно, владелец животного платит только за медицинские материалы, необходимые для операции: от 2 500 до 3 000 рублей (в зависимости от размера животного). Подобные месячники в Липецкой области планируется проводить с 2024 года вместе с месячниками по профилактики бешенства.Другое предложение — открытие муниципального приюта. Сейчас его создание только обсуждается. Но, возможно, что под приют будет реконструировано какое-то существующее помещение, строительство нового слишком дорого.Чиновник не стал скрывать проблем, с которыми сталкиваются сотрудники его ведомства. Это несвоевременность выполнения заявок по отлову, а также возвратный отлов животных, то есть собаки, которых выпустили после проведения всех необходимых процедур, начали проявлять агрессию.— Общество разделилось, одна его часть не приемлет нахождения животных без владельцев на улицах, а часть считает, что они должны жить среди нас, —добавил Михаил Андреев и рассказал об опыте Бурятии, где был принят местный нормативный акт, запрещающий выпускать на волю отловленных собак. Зоозащитники обжаловали его в суде и теперь из бурятских приютов выпускают четыре тысячи собак, которые скопились в них за три года запрета. Несмотря на то, что по статистике за эти три года сократилось число нападений на людей бездомных животных.Депутат от ЛДПР Анатолий Емельянов поинтересовался возможностью усыплять агрессивных собак. Разрешающие это нормативные акты, по его данным, приняты в паре регионов.Михаил Андреев уточнил, что подобные законопроекты предлагались в Бурятии и Магаданской области (в регионе собирались разрешить эвтаназию в случае, если в течение полугода животному из приюта не нашли хозяина), однако федеральный закон № 498 запрещает эвтаназию животных. Поэтому региональных законов принято не было. Они противоречат и решениям Конституционного суда, который настаивает на гуманном обращении с животными.Депутат Олег Носов поинтересовался судьбой больных и крупных собак.— Если животное больное, имеет глубокие раны, закон позволяет в этом случае произвести гуманную эвтаназию, — ответил Михаил Андреев, — Крупных животных, выше 50-60 сантиметров в холке, стараются содержать в приютах.— Как специалисты определяют, что собака проявляет немотивированную агрессию? — спросил депутат-коммунист Николай Быковских.—В каждом приюте есть кинолог, который понимает поведенческие повадки собак, — ответил ветеринар.Депутаты приняли к сведению информацию по работе с безнадзорными животными, предложив не откладывать в долгий ящик разработку нормативов по льготной стерилизации.