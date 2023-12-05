Сергей Барабанщиков уходит с поста главы Тербунского района

В Телеграм-канале он сослался на состояние здоровья.

лавы Тербунского района были назначены после отставки прежнего и.о. руководителя районной администрации Юрия Букреева, который проработал на этой должности девять месяцев. Напомним, Сергей Барабанщиков был избран главой Тербунского района в ноябре 2021 года. Предыдущие выборы г



В ближайшее время Сергей Барабанщиков обратится с заявлением об отставке в районный совет. Нового руководителя района выберут депутаты.

Сергей Барабанщиков сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить с себя полномочия главы Тербунского района.«Решение далось мне нелегко. Я родился и вырос в нашем любимом Тербунском районе. Всю жизнь провёл здесь, на родной земле. Начинал учителем и даже не думал, что меня выберут главной района. Но и в школе, и в администрации всегда работал честно и делал всё, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Но сейчас состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу», – написал Сергей Барабанщиков.Сергей Барабанщиков также отметил, что губернатор Игорь Артамонов поддержал его решение об уходе.