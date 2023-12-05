Общество
38 минут назад
Сергей Барабанщиков уходит с поста главы Тербунского района
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В Телеграм-канале он сослался на состояние здоровья.
Сергей Барабанщиков сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить с себя полномочия главы Тербунского района.
«Решение далось мне нелегко. Я родился и вырос в нашем любимом Тербунском районе. Всю жизнь провёл здесь, на родной земле. Начинал учителем и даже не думал, что меня выберут главной района. Но и в школе, и в администрации всегда работал честно и делал всё, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Но сейчас состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу», – написал Сергей Барабанщиков.
Сергей Барабанщиков также отметил, что губернатор Игорь Артамонов поддержал его решение об уходе.
В ближайшее время Сергей Барабанщиков обратится с заявлением об отставке в районный совет. Нового руководителя района выберут депутаты.
«Решение далось мне нелегко. Я родился и вырос в нашем любимом Тербунском районе. Всю жизнь провёл здесь, на родной земле. Начинал учителем и даже не думал, что меня выберут главной района. Но и в школе, и в администрации всегда работал честно и делал всё, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Но сейчас состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу», – написал Сергей Барабанщиков.
Сергей Барабанщиков также отметил, что губернатор Игорь Артамонов поддержал его решение об уходе.
Напомним, Сергей Барабанщиков был избран главой Тербунского района в ноябре 2021 года. Предыдущие выборы главы Тербунского района были назначены после отставки прежнего и.о. руководителя районной администрации Юрия Букреева, который проработал на этой должности девять месяцев.
В ближайшее время Сергей Барабанщиков обратится с заявлением об отставке в районный совет. Нового руководителя района выберут депутаты.
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