Общество

38 минут назад

Сергей Барабанщиков уходит с поста главы Тербунского района

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#власть
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Сергей Барабанщиков уходит с поста главы Тербунского района

В Телеграм-канале он сослался на состояние здоровья.

Сергей Барабанщиков сообщил в своем Telegram-канале, что принял решение сложить с себя полномочия главы Тербунского района.

«Решение далось мне нелегко. Я родился и вырос в нашем любимом Тербунском районе. Всю жизнь провёл здесь, на родной земле. Начинал учителем и даже не думал, что меня выберут главной района. Но и в школе, и в администрации всегда работал честно и делал всё, чтобы жизнь людей менялась к лучшему. Но сейчас состояние здоровья не позволяет мне работать в полную силу», – написал Сергей Барабанщиков.

Сергей Барабанщиков также отметил, что губернатор Игорь Артамонов поддержал его решение об уходе. 
Напомним, Сергей Барабанщиков был избран главой Тербунского района в ноябре 2021 года. Предыдущие выборы главы Тербунского района были назначены после отставки прежнего и.о. руководителя районной администрации Юрия Букреева, который проработал на этой должности девять месяцев.

В ближайшее время Сергей Барабанщиков обратится с заявлением об отставке в районный совет. Нового руководителя района выберут депутаты.

275
#власть
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