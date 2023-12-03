Общество

сегодня, 10:22

Итоги недели: цены

6 472
#цены #дороже/дешевле
Итоги недели: цены

Яйца продолжают дорожать.

В конце недели мы как всегда проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.

Стоимость нашей корзины из продуктов по минимальным ценам уменьшилась на 52 рубля 19 копеек.  Подешевели бананы, и вновь появилось дешевое сливочное масло.   

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Дорогая корзина тоже немного сбавила в цене — на 9 рублей 30 копеек.

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Обескураживает рост цен на яйца. Только в одном магазине мы находим относительно дешевые яйца, в коробках по три десятка. В остальных минимальная цена на яйца скоро перешагнет отметку в 100 рублей.  В некоторых магазинах яйца продают, как лет 20 назад, в пакетах, а не в привычных упаковках. 

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Яйца по 140 рублей за десяток уже не редкость. Фактически цены на яйца из птицефабрик почти сравнялись с ценами на яйца домашних кур. Последние, кстати, пока остаются прежними.

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Одной из причин подорожания яиц, называют повысившийся спрос (скоро он, похоже, упадет), так как яйцо — наиболее доступный источник животного белка. Не надо забывать и традиционные причины: рост цен на газ и электроэнергию, корма и зарплаты. А также скачки валютного курса, так как многое птицефабрики по-прежнему покупают за границей.  

Помнится, прошедшим летом пошли в рост цены на также дорожали куры. Однако тогда цены удалось обуздать. А с яйцами подобное пока не получается. 

На Центральном рынке овощные ряды переместились с улицы в теплый павильон. Аренда здесь где-то на 20% выше, так что скоро в цене вырастут  и  товары огородников.   

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— Вам надо начать с того киоска, который торгует семенами — 570 рублей за килограмм лука севка. А его еще нужно посадить, вырастить. Вот и считайте! — говорит одна из продавщиц.   

Зато в бакалейном отделе — стабильность: цены на крупы давно не менялись. И  повышенного спроса продавцы не наблюдают. В тренде перед Новым годом мясные, рыбные и кондитерские ряды. Продавцы конфет уже украсили свои прилавки символом наступающего года.    

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6 472
#цены #дороже/дешевле

Комментарии (6)

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Женщина

11 минут назад
Обуздывать надо не цены, а торгашей с их непомерными аппетитами. Цены ими выставляются от балды. Ничего они не учитывают, образование не позволяет.
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липецкий

13 минут назад
я с 2011г. по 2014г. работал слесарем-сборщиком,по сделке,получал от 32-35тыс,доллар был по 30 руб.,цены были раза в 3 меньше,был доволен,хватало на все почти,кроме авто,дачи и машины,но можно было накопить,сейчас просто крах!!!
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Тузик

22 минуты назад
А где продают виноград по 150?
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Зато теперь

22 минуты назад
Старый житель обкома, в одном из супермаркетов продаются яйца С2, размером с голубиные.
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Тома

30 минут назад
Всё становится очень дорого, сил нет, заработка уже не хватает нашла подработку, просто уныние
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Старый житель обкома

32 минуты назад
А помните как в 14 году качественные продукты давили бульдозерами?
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