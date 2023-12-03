Итоги недели: цены

Яйца продолжают дорожать.



В конце недели мы как всегда проверили, как изменились цены на продукты. Набор, стоимость которого мы отслеживаем в сетевых магазинах, дискаунтерах и на рынке, взят из потребительской корзины, к ним прибавлены сезонные фрукты.Стоимость нашей корзины из продуктов по минимальным ценам уменьшилась на 52 рубля 19 копеек. Подешевели бананы, и вновь появилось дешевое сливочное масло.Дорогая корзина тоже немного сбавила в цене — на 9 рублей 30 копеек.Обескураживает рост цен на яйца. Только в одном магазине мы находим относительно дешевые яйца, в коробках по три десятка. В остальных минимальная цена на яйца скоро перешагнет отметку в 100 рублей. В некоторых магазинах яйца продают, как лет 20 назад, в пакетах, а не в привычных упаковках.Яйца по 140 рублей за десяток уже не редкость. Фактически цены на яйца из птицефабрик почти сравнялись с ценами на яйца домашних кур. Последние, кстати, пока остаются прежними.Одной из причин подорожания яиц, называют повысившийся спрос (скоро он, похоже, упадет), так как яйцо — наиболее доступный источник животного белка. Не надо забывать и традиционные причины: рост цен на газ и электроэнергию, корма и зарплаты. А также скачки валютного курса, так как многое птицефабрики по-прежнему покупают за границей.Помнится, прошедшим летом пошли в рост цены на также дорожали куры. Однако тогда цены удалось обуздать. А с яйцами подобное пока не получается.На Центральном рынке овощные ряды переместились с улицы в теплый павильон. Аренда здесь где-то на 20% выше, так что скоро в цене вырастут и товары огородников.— Вам надо начать с того киоска, который торгует семенами — 570 рублей за килограмм лука севка. А его еще нужно посадить, вырастить. Вот и считайте! — говорит одна из продавщиц.Зато в бакалейном отделе — стабильность: цены на крупы давно не менялись. И повышенного спроса продавцы не наблюдают. В тренде перед Новым годом мясные, рыбные и кондитерские ряды. Продавцы конфет уже украсили свои прилавки символом наступающего года.