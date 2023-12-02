Спорт

сегодня, 10:56

Липецкая команда по мини-футболу получила два пенальти в… ледовом дворце

92
#Мини-футбол
Липецкая команда по мини-футболу получила два пенальти в… ледовом дворце

Матч в Новокузнецке вышел невероятным: 10 голов, красная карточка, три 6-метровых…

Липецкая команда по мини-футболу проиграла в очередной «битве аутсайдеров» - в Новокузнецке местному «Сиб-Транзиту» - 4:6.

Перед матчем липчане занимали 9-е место, а их соперники последнее 12-е, но разрыв составлял всего… одно очко – такие плотные результаты сейчас в Суперлиге.

PL2gR7FSZA4.jpg

Встреча двух дебютантов Суперлиги

Накануне вояжа в Сибирь липчане понесли существенную потерю: травмировался Руслан Курбанов, без которого и его многолетнему партнёру и лидеру атак нашей команды Александру Коробейникову не так комфортно. У «Сиб-Транзита» возникли свои сложности: один из лидеров бывший игрок липчан Игорь Зайков пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, а Данил Попов не выступал из-за травмы.

f-VzGNOxH60.jpg

В этом же дворце в ВХЛ выступают хоккеисты новокузнецкого "Металлурга"

На площадке ледовой арены местного дворца спорта «Металлург», на которую настелили мини-футбольное покрытие, хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте, когда капитан команды Максим Панов на замахе убрал нашего игрока и с правой ноги «пробил» при помощи небольшого рикошета нашего вратаря Родиона Залалетдинова – 1:0.

diCwNZBsLMU.jpg

Ликует Панов, забив свой первый из трёх мячей в ворота липчан

Липчане не использовали несколько верных моментов, но отыгрались уже на 6-й минуте. Коробейников с углового по воздуху забросил мяч на Олега Кручинина, удар которого был из разряда не берущихся – 1:1.

На 10-й минуте игрок хозяев Донер Аманбаев в падении сумел протолкнуть мяч в наши ворота, но у липчан своё веское слово вновь сказал Кручинин, на 13-й минуте со штрафного уложивший мяч точно в «девятку» - 2:2. Уже через несколько секунд вырезал мастерскую передачу на дальнюю штангу Денису Гуляйкину, которому оставалось подставить ногу – 3:2.

sfh0SdCi3UI.jpg

Кручинин (справа) и Гуляйкин - герои первого тайма

Тучи продолжали сгущаться над «Сиб-Транзитом»: спустя ещё минуту вторую желтую карточку получил Дмитрий Семикин, схватив за футболку Гуляйкина.

Сам Семикин в матче больше участия не принимал, по правилам мини-футбола его команда осталась в меньшинстве на 2 минуты. Липчане реализовали большинство: на 15-й минуте Коробейников с левой ноги отправил мяч в незащищённый угол – 4:2.

Следом Гуляйкин мог оформить «дубль», но убежав к воротам, пробил в перекладину.

KbPGxs-og0E.jpg

На трибунах царила своя атмосфера, которую создавал неповторимый талисман команды хозяев

Наверняка, если бы Липецк сохранил комфортное преимущество до перерыва, то нашей команде пришлось проще. Но на предпоследней минуте тайма Александр Дунец неласково обошёлся в своей штрафной с соперником и хозяева получили право на «высшую меру» - 6-метровый пенальти. Из таких позиций в мини-футболе промахиваются редко, Панов забил 4:3.

Сложно сказать, какая муха укусила липчан в перерыве, но во второй половине мы увидели совершенно другую команду. Липчане больше не забили ни одного гола, а сами допустили такое количество ошибок в обороне, что три мяча «Сиб-Транзита» - это ещё по-божески.

n1vIgEwCPTw.jpg

Темнокожий липчанин Янник в первой игре выглядел туристом

На 28-й минуте наши парни сами дали себя запутать, позволив ещё одному бывшему игроку нашей команды Ивану Костянову сравнять счёт. Костяной сам подал угловой и сам завершил комбинацию – 4:4.

alvwYWTgUtE.jpg

Вратаря Залатетдинова пришлось менять во втором тайме

Липецк ответил заменой вратаря: вместо Зазалетдинова вышел Леон Геджуа. На 29-й минуте Геджуа на пару со штангой отразили мощный удар Ивана Мартынова со штрафного. А на 32-й минуте хозяева опять заработали 6-метровый: Илья Андреев по-борцовски схватил за руку соперника и вместе они упали на паркет. Пенальти не вызывает сомнений, тем более, что судьи убедились в своей правоте, просмотрев видеоповтор. Панов вновь оказался точен, оформив «хет-трик» - 5:4.

Андреев же вскоре совершил ещё одну результативную ошибку, потеряв мяч на своей площадке, хозяева устремились вперёд и Дмитрий Хусаинов поставил точку – 6:4.

yIVA7aF5sAM.jpg

Хозяева счастливы, что переломили ход матча

На этом разочарования липчан не закончились. На последней минуте игрок «Сиб-Транзита» сыграл рукой в собственной штрафной, но Гуляйкин умудрился не забить с 6 метров: вратарь Альберт Агаджанов отбил удар.

mC2rGWsjk5w.jpg

Вратарь отбивает удар Гуляйкина

Реакция липчан на поражение была предсказуемой. Александр Дунец в интервью назвал оба пенальти в наши ворота спорными и поставил под сомнение их справедливость. Тренер Темур Алекберов был более категоричен.

- С таким количеством ошибок в обороне и проигранных единоборств невозможно выигрывать. Действовать так нельзя и проиграли по делу, - наставник сказал, как отрезал.

szzN2sj_Nu0.jpg

Темур Алекберов разочарован действиями подопечных

Команда Новокузнецка разом поднялась со дна на 9-е место – 21 очко. Следом сразу три команды имеют по 19 очков, Липецк имеет лучшие дополнительные показатели, чем «Сибиряк» из Новосибирска и питерский «Кристалл», поэтому идёт на 10-й позиции. Но сегодня в повторном матче липчанам очень нужно выиграть.


Видеообзор матча

Фото пресс-службы МФК "Сиб-Транзит"


92
#Мини-футбол

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Медаль и сборная – липецкий дзюдоист одержал «победу столетия»
#Дзюдо #"Юность" #Уваров
4
Медаль и сборная – липецкий дзюдоист одержал «победу столетия»

вчера, 17:19

Спорт
«Липецку» далеко до мичуринского «Тамбова»?
#Хоккей #НМХЛ #МХК "Липецк"
9
«Липецку» далеко до мичуринского «Тамбова»?

вчера, 15:32

Спорт
Липчанки взяли «бронзу» на первенстве России по каратэ
#Каратэ #WKF #Кызым
3
Липчанки взяли «бронзу» на первенстве России по каратэ

вчера, 14:41

Спорт
«Липецк» по-прежнему способен снимать «большие скальпы»: волейболистки дожали «Северянку»
#Волейбол #ВК "Липецк"
«Липецк» по-прежнему способен снимать «большие скальпы»: волейболистки дожали «Северянку»

30.11.2023 23:40

Спорт
Липецкая «Санта-Барбара»: мама и дочь сыграли в одной команде, блокирующая против бывшего клуба
#Волейбол #ВК "Липецк"
2
Липецкая «Санта-Барбара»: мама и дочь сыграли в одной команде, блокирующая против бывшего клуба

30.11.2023 13:33

Спорт
Лидер сумел додавить липчан за 3 секунды до конца овертайма
#Хоккей #МХК "Липецк"
Лидер сумел додавить липчан за 3 секунды до конца овертайма

30.11.2023 12:56

Спорт