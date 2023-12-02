Липецкая команда по мини-футболу получила два пенальти в… ледовом дворце

Матч в Новокузнецке вышел невероятным: 10 голов, красная карточка, три 6-метровых…

Липецкая команда по мини-футболу проиграла в очередной «битве аутсайдеров» - в Новокузнецке местному «Сиб-Транзиту» - 4:6.

Перед матчем липчане занимали 9-е место, а их соперники последнее 12-е, но разрыв составлял всего… одно очко – такие плотные результаты сейчас в Суперлиге.



Встреча двух дебютантов Суперлиги



Накануне вояжа в Сибирь липчане понесли существенную потерю: травмировался Руслан Курбанов, без которого и его многолетнему партнёру и лидеру атак нашей команды Александру Коробейникову не так комфортно. У «Сиб-Транзита» возникли свои сложности: один из лидеров бывший игрок липчан Игорь Зайков пропускал матч из-за перебора жёлтых карточек, а Данил Попов не выступал из-за травмы.



В этом же дворце в ВХЛ выступают хоккеисты новокузнецкого "Металлурга"



На площадке ледовой арены местного дворца спорта «Металлург», на которую настелили мини-футбольное покрытие, хозяева вышли вперёд уже на 1-й минуте, когда капитан команды Максим Панов на замахе убрал нашего игрока и с правой ноги «пробил» при помощи небольшого рикошета нашего вратаря Родиона Залалетдинова – 1:0.



Ликует Панов, забив свой первый из трёх мячей в ворота липчан



Липчане не использовали несколько верных моментов, но отыгрались уже на 6-й минуте. Коробейников с углового по воздуху забросил мяч на Олега Кручинина, удар которого был из разряда не берущихся – 1:1.

На 10-й минуте игрок хозяев Донер Аманбаев в падении сумел протолкнуть мяч в наши ворота, но у липчан своё веское слово вновь сказал Кручинин, на 13-й минуте со штрафного уложивший мяч точно в «девятку» - 2:2. Уже через несколько секунд вырезал мастерскую передачу на дальнюю штангу Денису Гуляйкину, которому оставалось подставить ногу – 3:2.



Кручинин (справа) и Гуляйкин - герои первого тайма



Тучи продолжали сгущаться над «Сиб-Транзитом»: спустя ещё минуту вторую желтую карточку получил Дмитрий Семикин, схватив за футболку Гуляйкина.

Сам Семикин в матче больше участия не принимал, по правилам мини-футбола его команда осталась в меньшинстве на 2 минуты. Липчане реализовали большинство: на 15-й минуте Коробейников с левой ноги отправил мяч в незащищённый угол – 4:2.

Следом Гуляйкин мог оформить «дубль», но убежав к воротам, пробил в перекладину.



На трибунах царила своя атмосфера, которую создавал неповторимый талисман команды хозяев



Наверняка, если бы Липецк сохранил комфортное преимущество до перерыва, то нашей команде пришлось проще. Но на предпоследней минуте тайма Александр Дунец неласково обошёлся в своей штрафной с соперником и хозяева получили право на «высшую меру» - 6-метровый пенальти. Из таких позиций в мини-футболе промахиваются редко, Панов забил 4:3.

Сложно сказать, какая муха укусила липчан в перерыве, но во второй половине мы увидели совершенно другую команду. Липчане больше не забили ни одного гола, а сами допустили такое количество ошибок в обороне, что три мяча «Сиб-Транзита» - это ещё по-божески.



Темнокожий липчанин Янник в первой игре выглядел туристом



На 28-й минуте наши парни сами дали себя запутать, позволив ещё одному бывшему игроку нашей команды Ивану Костянову сравнять счёт. Костяной сам подал угловой и сам завершил комбинацию – 4:4.



Вратаря Залатетдинова пришлось менять во втором тайме



Липецк ответил заменой вратаря: вместо Зазалетдинова вышел Леон Геджуа. На 29-й минуте Геджуа на пару со штангой отразили мощный удар Ивана Мартынова со штрафного. А на 32-й минуте хозяева опять заработали 6-метровый: Илья Андреев по-борцовски схватил за руку соперника и вместе они упали на паркет. Пенальти не вызывает сомнений, тем более, что судьи убедились в своей правоте, просмотрев видеоповтор. Панов вновь оказался точен, оформив «хет-трик» - 5:4.

Андреев же вскоре совершил ещё одну результативную ошибку, потеряв мяч на своей площадке, хозяева устремились вперёд и Дмитрий Хусаинов поставил точку – 6:4.



Хозяева счастливы, что переломили ход матча



На этом разочарования липчан не закончились. На последней минуте игрок «Сиб-Транзита» сыграл рукой в собственной штрафной, но Гуляйкин умудрился не забить с 6 метров: вратарь Альберт Агаджанов отбил удар.



Вратарь отбивает удар Гуляйкина



Реакция липчан на поражение была предсказуемой. Александр Дунец в интервью назвал оба пенальти в наши ворота спорными и поставил под сомнение их справедливость. Тренер Темур Алекберов был более категоричен.

- С таким количеством ошибок в обороне и проигранных единоборств невозможно выигрывать. Действовать так нельзя и проиграли по делу, - наставник сказал, как отрезал.



Темур Алекберов разочарован действиями подопечных

Команда Новокузнецка разом поднялась со дна на 9-е место – 21 очко. Следом сразу три команды имеют по 19 очков, Липецк имеет лучшие дополнительные показатели, чем «Сибиряк» из Новосибирска и питерский «Кристалл», поэтому идёт на 10-й позиции. Но сегодня в повторном матче липчанам очень нужно выиграть.





Видеообзор матча

Фото пресс-службы МФК "Сиб-Транзит"

