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Липецкая вечЁрка: 82-летний водитель-нарушитель, отравленная собака и на какие маршруты выедут электробусы
Сегодня, 1 декабря, полицейские выяснили личность водителя, который накануне ездил по встречной полосе, липчанка рассказала историю об отравленной насмерть собаке, и стали известны маршруты, по которым скоро будут курсировать электробусы.
Полицейские нашли этого водителя — им оказался 82-летний (!) липчанин. На него составили протокол по административной статье «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения». Статься предполагает штраф в 5 000 рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. Для столь возрастного водителя, это наказание может стать серьезным.
Новость набрала большое количество комментариев, читатели рассуждали, до какого возраста можно водить автомобиль.
— Мужик борется с системой, молодец! Права на свободу передвижения никто не отменял! — съязвил Созерцатель.
— Пенсионный возраст 65 для водителей теперь. — уточнил Гол.
— Да не в возрасте дело. Видимо впервые в том микрорайоне, вот и запутался, да ещё навигатор, наверное, слушал. А дурят на дорогах и побольше водители и помоложе, да ещё с неприятными последствиями, — встал на защиту водителя Вася.
— Если старик дожил до такого почтенного возраста, значит со здоровьем у него все норм, железный дед — пули от него отскакивают, — уверена Пеньсия.
Число жертв аварии на данковской трассе, где накануне столкнулись два автобуса, увеличилось до трех. В Данковской ЦРБ умер один из пассажиров автобуса «Мерседес». Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц».
Еще одной новостью, спровоцировавшей сегодня дискуссию, стала история Кристины, у которой отравили собаку. Липчанка обратилась в полицию и попросила горожан, чьи питомцы погибли по такой же причине, последовать ее примеру.
Собака гуляла по улице Кутузова на Соколе. Там она, по всей видимости, и съела приманку с крысиным ядом, который, как рассказали Кристине ветеринары, и стал причиной смерти любимицы семьи Лады.
Кристина считает, что гранулы с ядом разбросали сотрудники фирмы по отлову животных. Полицейские выясняют так ли это. А мнения комментаторов разделились.
— Собачку, конечно, жалко. Но и свободно разгуливающая без намордника овчарка — тоже сомнительная затея. Я бы оштрафовал эту Кристину тысяч на 100 за выгул овчарки без поводка и за неубор фекалий в течение, минимум 7 лет, а вырученные деньги отдал бы в питомник, чтобы брошенные собаки там содержались и никто бы их не травил. Так мне кажется честно, — считает Зоркий.
— Наденьте себе намордник. Зачастую люди сами виноваты, что их кусают собаки. Правильно говорят люди хуже зверей. Мне интересно, когда появится новость о ребёнке, который отравился крысиным ядом, вы тоже будете говорить, что намордник надо было надевать и на поводке выгуливать? Правильно сделала, что предала огласке. Люди потому и молчат, что боятся таких комментариев! — уверены Люди звери.
— Знаю эту семью и их погибшую собаку, сочувствую их горю, но тут сейчас две точки зрения и обе правильные. Не надо ругаться, а надо здраво обсуждать. Во многих странах собак чипируют, и если выбросил, тебе штраф, в других — если не получишь от соседей разрешение завести собаку в многоквартирном доме, то не заведешь, штрафы. Может поэтому там нет догхантинга и подобных вещей, так как все урегулировано и все по закону? — подключился к дискуссии Самаритянин.
Городской департамент транспорта приготовил для липчан новогодний подарок. В конце декабря — начале января на линии выйдут 10 новеньких электробусов. Они будут курсировать по двум маршрутам: №7, соединяющем «Елецкий» со старыми проходными НЛМК на улице 9 Мая и по новому маршруту, который будет проходить от Опытной станции по Лебедянскому шоссе и Товарному проезду, улицам Циолковского, Космонавтов, Вермишева до площади Николая Великолепова (9-й микрорайон).
— Новость как дежавю, в 2017-м году тоже презентовали электробусы на маршруты, и в 2018-м, и в… — написал И смех. и грех.
В выходные погода будет зимней. По прогнозам синоптиков, в Липецке — от 3 до 5 градусов мороза. Но спасатели сегодня предупредили, что с шести вечера 1 декабря и до шести вечера 2 декабря в регионе ожидаются порывы ветра до 13 м/с, снег, мокрый снег и дождь. Местами — налипание мокрого снега, на дорогах гололедица. Так что будьте осторожны, выходя на улицу и выезжая на дорогу.
Электорат