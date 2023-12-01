Происшествия
25 минут назад
Число жертв аварии на дансковской трассе увеличилось до трех: возбуждено уголовное дело
Один из пострадавших умер в больнице.
В Данковской ЦРБ умер один из пассажиров автобуса «Мерседес», попавшего вчера в аварию на трассе Липецк-Данков. Таким образом число жертв аварии увеличилось до трех человек.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело — произошедшее на дороге квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Утром 29 ноября на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ-Вектор». По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Два пассажира «Мерседес» погибли на месте, еще девять человек, среди них и водитель микроавтобуса, были доставлены в Данковскую ЦРБ.
«Мерседес», как сообщили в прокуратуре области, принадлежит частной дорожной организации. Вчера утром он перевозил персонал компании к месту работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.
Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело — произошедшее на дороге квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
Утром 29 ноября на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ-Вектор». По предварительным данным, водитель «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.
Два пассажира «Мерседес» погибли на месте, еще девять человек, среди них и водитель микроавтобуса, были доставлены в Данковскую ЦРБ.
«Мерседес», как сообщили в прокуратуре области, принадлежит частной дорожной организации. Вчера утром он перевозил персонал компании к месту работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.