Происшествия

25 минут назад

Число жертв аварии на дансковской трассе увеличилось до трех: возбуждено уголовное дело

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#авария #ДТП
Число жертв аварии на дансковской трассе увеличилось до трех: возбуждено уголовное дело

Один из пострадавших умер в больнице.

В Данковской ЦРБ умер один из пассажиров автобуса «Мерседес», попавшего вчера в аварию на трассе Липецк-Данков. Таким образом число жертв аварии увеличилось до трех человек. 

Как сообщает пресс-служба областного управления МВД, по факту аварии возбуждено уголовное дело — произошедшее на дороге квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ ( Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц).
 
Утром 29 ноября на 77-м километре дороги Липецк-Данков у села Новоникольское Данковского района столкнулись микроавтобус «Мерседес» и автобус «ПАЗ-Вектор». По предварительным данным, водитель  «Мерседеса» не справился с управлением и выехал на встречную полосу.

Два пассажира «Мерседес» погибли на месте, еще девять человек, среди них и водитель микроавтобуса, были доставлены в Данковскую ЦРБ. 

«Мерседес», как сообщили в прокуратуре области, принадлежит частной дорожной организации. Вчера утром он перевозил персонал компании к месту  работы. Собственником «ПАЗа» является ООО «АвтоБус» из поселка Лев Толстой.


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#авария #ДТП

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