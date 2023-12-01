Происшествия
сегодня, 09:54
По встречной полосе улицы Катукова двигался 82-летний водитель
13 1977
В отношении мужчины составлен протокол.
Полиция установила личность водителя, который двигался по встречной полосе улице Катукова в Липецке днем 30 ноября. Водителю 82 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
«В отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», — рассказали в полиции.
Напомним, днем 30 ноября автомобиль «Лада Калина» двигался навстречу навстречу потоку по улице Катукова в сторону памятника Танкистам. Инцидент попал на запись регистратора.
«В отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», — рассказали в полиции.
Напомним, днем 30 ноября автомобиль «Лада Калина» двигался навстречу навстречу потоку по улице Катукова в сторону памятника Танкистам. Инцидент попал на запись регистратора.
13 1977
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