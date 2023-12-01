Происшествия

сегодня, 09:54

По встречной полосе улицы Катукова двигался 82-летний водитель

13 1977
#нарушение ПДД

В отношении мужчины составлен протокол.

Полиция установила личность водителя, который двигался по встречной полосе улице Катукова в Липецке днем 30 ноября. Водителю 82 года, сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

«В отношении водителя составлен административный протокол по части 4 статьи 12.15 КоАП «Выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения, либо на трамвайные пути встречного направления», — рассказали в полиции.

Напомним, днем 30 ноября автомобиль «Лада Калина» двигался навстречу навстречу потоку по улице Катукова в сторону памятника Танкистам. Инцидент попал на запись регистратора.
13 1977
#нарушение ПДД

Комментарии (13)

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Гость

14 минут назад
На встречке чаще встречаются на дорогих машинах и с красивыми номерами, чем заблудившийся дед.
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Гость.

14 минут назад
Да может и не он был. Мало ли сейчас на кого машина зарегистрирована? Ведь фото виновника нет. Хотя можно было и заснять кто же за рулём был.
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Всё куплено

16 минут назад
В 82 года какой может быть руль.... Ещё раз доказывает, что комиссию на права никто не проходит....
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Гол

17 минут назад
Знающий, пенсионный возраст 65 для водителей теперь
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Город 48

17 минут назад
Ромео78, ты такой умный, наверное до конца дней будешь молодым
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Знающий

28 минут назад
777, совершенно правильно, после 60 лет нужно заново заставлять сдавать права- люди теряют координацию)))
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СССР

47 минут назад
Ромео78, сам выйдешь на пенсию если доживеш и тогда документы все сдашь.!!!
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Внушаемый

сегодня, 10:30
Давайте отходить не от возраста, а от медицинского разрешения на право управления авто ! А если врачи подкупные,то увы,что имеете!
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Правда

сегодня, 10:30
Понять и простить!
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Созерцатель

сегодня, 10:22
Мужик борется с системой, молодец! Права на свободу передвижения никто не отменял!!
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