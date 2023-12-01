Общество

53 минуты назад

Новогодний подарок липчанам — 10 электробусов на двух маршрутах

9 693
#электробус
4
Новогодний подарок липчанам — 10 электробусов на двух маршрутах

Электротранспорт заменит автобусы на 7-м маршруте, а у жителей Опытной станции появится возможность попасть на 9-й микрорайон.

Как стало известно GOROD48, департамент транспорта мэрии Липецка готовит горожанам новогодний подарок. В конце декабря-начале января полученные муниципалитетом по федеральной комплексной программе развития городского наземного электрического транспорта 10 электробусов «КамАЗ-6282» выйдут на два маршрута.

Один из них уже существует. Электротранспорт заменит автобусы на 7-м маршруте протяженностью 20 км. Сейчас он работает только в утренние и вечерние часы пик, соединяя микрорайон «Елецкий» со старыми проходными НЛМК на улице 9 Мая. Этот маршрут проложен по улицам Московской, Катукова, Кривенкова, Свиридова, Меркулова, Катукова, Октябрьскому мосту, улицам Металлургов, Лесной, 9 Мая, Марины Расковой. Он работает по будням в межпиковое время по сокращённой схеме № 7о (микрорайон «Елецкий», улицы Катукова, Кривенкова, Свиридова, Катукова, Кривенкова, проспект 60 лет СССР).

Второй маршрут будет новым. По нему пассажиры поедут с Опытной станции по Лебедянскому шоссе и Товарному проезду, улицам Циолковского, Космонавтов, Вермишева до площади Николая Великолепова (9-й микрорайон) и обратно.
9 693
#электробус
4

Комментарии (9)

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Сергей

4 минуты назад
На Опытной ходит только 1 маршрут - это 323. Все остальные 11, 321, 332 и 379 - это кошмар не возможно дождаться. Да, бывает время от времени вечерами ждешь 323-тий не 20 мин а все 50. но все равно видим только 323. Все остальные даже в совместной работе ничего из себя не представляют. Как будто 1 маршрут и ходит.
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Андрей Викторович

7 минут назад
323 вообще не соблюдает выход на рейсы и расписание. АТП ВОА, пора ликвидировать, верните нормального перевозчика
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Липчанка

16 минут назад
Дайтн на Тракторный хоть один маршрут! 378 или 379!!!!
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Гость

22 минуты назад
светлана, давно уже переименовали
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ВероНика

22 минуты назад
"Могу сказать одно" департамент транспорт Липецка совершенно некомпентентный в своей сфере.
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Илья

25 минут назад
7-ка, за исключением утренних и вечерних рейсов по схеме до Заводоуправления ходит полностью пустая, катает воздух за бюджетные деньги. Тоже самое, как и 36-ой. В новой схеме я не когда не видел, что бы там были пассажиры. 3-4 человека максимум, даже приблизительно такого низкое пассажира потока на маршрутах нет. Зато 24-тый маршрут люди ждут по 40-50 мин и даже часу, который пользуется популярностью, даже не присядешь, что утром, что днем, что вечером. Если они, конечно есть.
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светлана

26 минут назад
и когда успели кольцо 9го переименовать в площадь Великолепова и главное зачем и как много липчан в курсе
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Марина

29 минут назад
На 7-мом маршруте просто заменят автобусы? а я думала Елецкому еще добавляется 1 новый маршрут казалось бы на этот Елецкий продлили уже все.
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ПРОХОР

40 минут назад
По первому маршруту-в "межпиковое" время, типа воздух возить, а по второму, тоже непопулярному, "для галочки", типа они на линии, конкуренции не создают, ну и пусть в убыток. Всё равно, как батарейки сядут, поставят на прикол, как первую партию. Ничего не скажешь, хороший подорочек! Деньги отмыли (потртили) и благополучно забыли.
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