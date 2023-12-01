Новогодний подарок липчанам — 10 электробусов на двух маршрутах

Электротранспорт заменит автобусы на 7-м маршруте, а у жителей Опытной станции появится возможность попасть на 9-й микрорайон.

Как стало известно GOROD48, департамент транспорта мэрии Липецка готовит горожанам новогодний подарок. В конце декабря-начале января полученные муниципалитетом по федеральной комплексной программе развития городского наземного электрического транспорта 10 электробусов «КамАЗ-6282» выйдут на два маршрута.



Один из них уже существует. Электротранспорт заменит автобусы на 7-м маршруте протяженностью 20 км. Сейчас он работает только в утренние и вечерние часы пик, соединяя микрорайон «Елецкий» со старыми проходными НЛМК на улице 9 Мая. Этот маршрут проложен по улицам Московской, Катукова, Кривенкова, Свиридова, Меркулова, Катукова, Октябрьскому мосту, улицам Металлургов, Лесной, 9 Мая, Марины Расковой. Он работает по будням в межпиковое время по сокращённой схеме № 7о (микрорайон «Елецкий», улицы Катукова, Кривенкова, Свиридова, Катукова, Кривенкова, проспект 60 лет СССР).



Второй маршрут будет новым. По нему пассажиры поедут с Опытной станции по Лебедянскому шоссе и Товарному проезду, улицам Циолковского, Космонавтов, Вермишева до площади Николая Великолепова (9-й микрорайон) и обратно.

