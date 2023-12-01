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«На пятые сутки ее просто парализовало»: липчанка уверена, что ее собаку отравили

26 975
#собака #отравление
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«На пятые сутки ее просто парализовало»: липчанка уверена, что ее собаку отравили

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Кристина, с просьбой распространить информацию о гибели ее собаки Лады. Кристина уверена, что любимца ее семьи отравили крысиным ядом.

Ладу, метиса овчарки, семья Кристины приютила семь лет назад. Собака (привитая и стерилизованная) часто гуляла одна.

27 ноября Ладе стало плохо. Кристина отвезла собаку в ветлечебницу, где выяснилось, что животное отравили крысиным ядом, причем несколько дней назад.

— На пятые сутки ее просто парализовало! — вспоминает Кристина.

Лекарства не помогли. После переливания крови Ладе стало получше, но через день она умерла.



Собака гуляла по улице Кутузова на Соколе. И, по наблюдениям Кристины, с улицы в последнее время почти пропали дворняжки. А неделю назад исчез ее кот Барсик.

— В ветлечебнице мне рассказали, что за неделю было пять подобных отравлений. У нас прошел слух, что гранулы с ядом разбрасывают сотрудники фирмы по отлову собак. Не может быть такого, чтобы соседи яд разбрасывали! Тут ведь и дети ходят, это может быть опасно! — говорит Кристина.

В поисках виновных в смерти Лады Кристина обратилась в полицию.

— Я хочу выяснить, что случилось на самом деле! За это зверство должны ответить. Всех, чьи питомцы погибли также как Лада, я прошу тоже обратиться в полицию, — говорит Кристина.

Заявление Кристины зарегистрировано в отделе полиции № 5.

— Служба участковых уполномоченных полиции устанавливает обстоятельства произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.

Фото: из личного архива Кристины
26 975
#собака #отравление
2

Комментарии (26)

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Вот как

8 минут назад
А разве нормально собаке гулять самой по себе? Без намордника бегает. И никто говяшки не убирает. Хоть так порядок наведут.
ответить

тема для размышления

11 минут назад
Гостья1, поддерживаю каждое слово!!!!
ответить

Гостья1

27 минут назад
Бродячие и самовыгул собак-а кто убирает за ними ?На поводок в намордник и с совочком для уборки за собачкой-вот обязанность владельцев собак. Перевозите в лифтах,а им пользуются и жители с аллергией на шерсть животных-о людях подумайте.! Любителей собак много-а количество бездомных голодных все прибавляется.
ответить

Umbopa

34 минуты назад
Людищи! Когда Вы поймете,что 95% населения пофигу на Ваших псов! Котов,морских свинок и т.п. Нравится Вам-целуйте их в клоаки! Прекратите постить про зверей. Пенсионеры в помойках ковыряются. Когда вижу,всегда денежку даю. А Вам всё псы,коты,лисы…
ответить

Кстати

35 минут назад
Весной снова мины какашные из под снега появятся, любо!
ответить

Валентина

36 минут назад
А с какой сати собака гуляет одна??????????????
ответить

А голубей

43 минуты назад
сколько мертвых на улицах валяется? УВД замучается проверять...
ответить

ну и зачем

50 минут назад
нам эта информация?
ответить

Читатель

52 минуты назад
Зоркий, абсолютно согласна с Вами!
ответить

мимоза

59 минут назад
Ужас,если бы большинство относилось к животным,как Кристина,то и к дюдям было бы другое отношение
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