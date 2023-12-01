«На пятые сутки ее просто парализовало»: липчанка уверена, что ее собаку отравили

В редакцию GOROD48 обратилась жительница Липецка Кристина, с просьбой распространить информацию о гибели ее собаки Лады. Кристина уверена, что любимца ее семьи отравили крысиным ядом.

Ладу, метиса овчарки, семья Кристины приютила семь лет назад. Собака (привитая и стерилизованная) часто гуляла одна.27 ноября Ладе стало плохо. Кристина отвезла собаку в ветлечебницу, где выяснилось, что животное отравили крысиным ядом, причем несколько дней назад.— На пятые сутки ее просто парализовало! — вспоминает Кристина.Лекарства не помогли. После переливания крови Ладе стало получше, но через день она умерла.Собака гуляла по улице Кутузова на Соколе. И, по наблюдениям Кристины, с улицы в последнее время почти пропали дворняжки. А неделю назад исчез ее кот Барсик.— В ветлечебнице мне рассказали, что за неделю было пять подобных отравлений. У нас прошел слух, что гранулы с ядом разбрасывают сотрудники фирмы по отлову собак. Не может быть такого, чтобы соседи яд разбрасывали! Тут ведь и дети ходят, это может быть опасно! — говорит Кристина.В поисках виновных в смерти Лады Кристина обратилась в полицию.— Я хочу выяснить, что случилось на самом деле! За это зверство должны ответить. Всех, чьи питомцы погибли также как Лада, я прошу тоже обратиться в полицию, — говорит Кристина.Заявление Кристины зарегистрировано в отделе полиции № 5.— Служба участковых уполномоченных полиции устанавливает обстоятельства произошедшего, — рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.