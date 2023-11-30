Общество

40 минут назад

Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

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#отключения
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду

Причиной отключения холодной воды 1 декабря в многоквартирных домах и частном секторе станут плановые ремонтные работы на сетях, сообщили в «РВК-Липецк». 

С 10:00 и до окончания работ без холодной воды останутся дома №№ 110б, 112 по улице Гагарина, №№ 17, 19, 23, 25, 27, 29, 29а, 31, 31а, 37, 37/1 по улице Терешковой, № 88 по улице Тельмана, №№ 8, 10а, 12а, ст.12а, 13б, 20, 21, 22, 24, 27а по улице Ударников, №№ 18, 19, 20, 21, 22 по улице Ново-Весовой, также частный сектор улиц Минской, Смирнова, Солнечной, Городовикова, Рябиновой, Жактовской, Ударников, Поселковой, Паровозной, Прудной, Вавилова, Шевченко, Новокарьерной, Урицкого, Кротевича, Щорса, Гранитной, 2-й Гранитной, Железнодорожной, Ново-Весовой, переулка Узорного, проезда Шишкина. 

Воду подвезут по адресам: улица Гагарина, 112, улица Терешковой, 29а, улица Ударников, 21, а также по заявкам потребителей.

После окончания работ возможно повышение мутности воды. 

1 декабря плановые ремонтные работы на электрических сетях и работы по монтажу приборов учета будут проводить энергетики. 

С 09:00 до 17:00 для проведения работ по монтажу приборов учета обесточат частный сектор улиц Винницкой, Даргомыжского, Депутатскую, Воровского, Киевскую, Чкалова, переулки Верещагина, Верхний, Крымский, Фруктовый. 

С 09:00 до 17:00 из-за ремонтных работ на сетях останутся без электричества здание МРТ на улице Космонавтов, в частном секторе по улице Салтыкова-Щедрина – дома №№ 145, 149, 150, 151, 153, 155, 158, 160, 162, 164, 166, 168, 170, 172, 174, 176, 176а, 178, 180, 182, 184, 188, а также дома № 31 по улице Ангарской, №№ 16, 26 по улице Ново-Весовой, №№ д. 20, 20з, 20и, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 26а, 26б, 27, 27а, 28, 28а, 29, 30, 31, 32, 94 по улице Ударников, № 32/2 по улице Терешковой. 

213
#отключения

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