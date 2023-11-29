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Евгения Уваркина назвала бездоказательной информацию управляющих компаний об уборке снега
И поставила жесткий ультиматум: к середине следующей неделе предоставить департаменту ЖКХ поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов.
Совещание начала курирующая сферу ЖКХ вице-мэр Ирина Вербецкая. Она вывела на экран слайд из которого следовало, что на прошлой неделе количество жалоб на еле живые батареи вдвое превысило количество обращений в ЕДС на позапрошлой: 1539 против 643-х. При этом количество не вовремя принятых в работу управляющими компаниями жалоб выросло в 2,3 раза — до 436 со 183-х. Причина — аварии на сетях ресурсных организаций и на внутридомовых сетях. Антилидеры по жалобам — те же компании, что и раньше: «Вариант» (59 домов, 108 обращений, из которых 67 просроченных), АДС (86-32-18), «Угловая» (70-20-12).
— На компанию «Вариант» с начала отопительного сезона уже 1 529 жалоб. При этом аварийного жилфонда у «Варианта» нет. Это катастрофа! — резюмировала Евгения Уваркина.
Хуже всего обстояли на прошлой неделе дела с теплоснабжением 15-го микрорайона, которые преимущественно обслуживают три УК: «Маяк», «КиТ» и «Липецк-Град». В большинстве таких домов регулировку параметров осуществляли в ручном режиме.
Мэр заявила, что энергетикам и «управляшкам» пора прекратить переваливать вину друг на друга. По ее словам, и «Квадра», и УК заинтересованы замыливать процесс ответственного подхода к делу. Но по закону все должно быть четко: энергетики отвечают за давление в трубе и за температуру теплоносителя на входе в дом, «управляшки» — за те же показатели на выходе из дома (зачастую в старых микрорайонах горячая вода перекачивается от одного МКД к другому). Однако «Квадра», по мнению мэра, пытается доказать, что раз тепловой пункт находится в подвале дома, то за входные параметры отвечает уже УК. И что потеря тепла происходит на тех пяти метрах трубы, которые находятся между внешней стеной дома и тепловым узлом.
— Мы обсуждали эту ситуацию с УФАС. Если «Квадра» считает, что на этих пяти метрах происходит колоссальный потеря параметров, пусть это докажет. Пусть раскопает трубу у входа в дом, замерит давление и температуру!
Чтобы поймать «Квадру» за руку, ЕДС и УК «Университетский», в которой оцифрованы все приборы учета, провели эксперимент. О его результатах участникам совещания рассказал руководитель ЕДС Вячеслав Пикалов. Он сообщил, что в течение этого отопительного сезона автоматика каждый час замеряла давление и температуру теплоносителя на входах в дома. Выяснилось, что УК лишь однажды вывалилась из нормативов подачи тепла, а «Квадра» недопоставляла ресурс жителям всего микрорайона все остальное время и только однажды перегрела жильцов.
Меж тем 808-е постановление правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» от 2012 года обязывает энергетиков включить в стандарт качества обслуживания УК параметры теплоносителя (температуру и давление в подающем трубопроводе). Но чтобы наказывать ресурсную организацию, управляющим компаниям нужно заключить с «Квадрой» дополнительное соглашение к договору на обслуживание, в котором прописаны эти индивидуальные для каждой многоэтажки дома параметры. Департамент ЖКХ разработал бланк такого документа, который разослали всем УК через специальный чат.
— Вам нужно лишь купить лотерейный билет, чтобы мы могли дальше отрабатывать эту историю. Пусть теперь «Квадра» посмеет вам отказать в подписании такого допсоглашения! Если надо, мы пойдем в суды для доказательства нашей правоты, — сказала мэр.
Председатель городского департамента развития территории Ольга Логинова показала другой слайд, на котором все липецкие УК были разбиты на три категории: те, где на один дом приходится один дворник, те, где один дворник обслуживает два дома и те, где количество домов на одного человека с метлой и лопатой стремится к бесконечности. В последнюю группу попали 20 компаний из 80 существующих. Причем данные о количестве дворников мэрии предоставили сами «управляшки». Поэтому Евгения Уваркина сочла их филькиной грамотой:
— Ранее вы уже представили нам свои отчеты о подготовке домов к зиме, с километрами отремонтированных сетей, сотнями замененных задвижек и остекленных окон в подъездах. Все это можно считать декларативной информацией. Это отписки, ваша информация по большей части недостоверна, как мы убедились с началом отопительного сезона. Вы вводите в заблуждение и нас, и ваших собственников, тех, кто вас нанял для обслуживания домов.
Евгения Уваркина считает нормальным ситуацию, когда один дом обслуживает один дворник. Все остальное — от лукавого (два дня назад GOROD48 писал, что в среднем на одного дворника в Липецке приходится 2,6 дома). Мэр поставила жесткий ультиматум: к середине следующей неделе предоставить департаменту ЖКХ поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов. Все эти данные с выходом на место проверят работники управ. И тем, кто ввел городскую администрацию в заблуждение, придется несладко. Мэр пригрозила устроить таким «управляшкам» комиссионные проверки, которые потребуют документальные доказательства трудоустройства дворников.
— Такая информация — с именами закрепленных за домом дворников — должна быть на доске объявлений в каждом подъезде! Обмануть нас на этот раз ни у кого не получится.
Глава Липецка в который уже раз призвала УК включиться в программу «Ремонт двора» с 90-процентным софинансированием расходов на ремонт ям, обновление качелей, заменой мусорных контейнеров и снос сухостоя. Чтобы сократить сроки между жалобами горожан на аварийное дерево, в мэрии упрощают регламент признания дерева опасным. Теперь нужно всего три человека, чтобы внести мертвое дерево в реестр подлежащих сносу: представителя мэрии, УК и ответственного жильца. Мэр призвала за зиму снести как можно больше сухостоя и опилить угрожающие горожанам ветки с живых деревьев.
В Липецке во дворах под снос и опиловку уже определены 6,5 тысячи деревьев в 205 дворах. А всего в городе — 1 659 дворов. Так что, по мнению Евгении Уваркиной, как раз время включаться в эту работу. За обрезку дерева мэрия готова платить до 5 700 рублей, за снос — до 10,5 тысяч, за вывоз на утилизацию порубочных остатков — до 1 900 рублей за тонну. Глава города пообещала менять расценки раз в квартал с учетом показателя инфляции.
Но чтобы получить бюджетное софинансирование, «управляшкам» нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, подписать соглашение с мэрией о признании границами дворов всех их территорий. Во-вторых, подписать соглашение о содержании всего того, что в этих дворах есть — асфальта, тротуарной плитки, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений. В-третьих, претендующая на софинансирование из бюджета УК не должна иметь ни копейки долгов по обязательным платежам.
— Вы должны понять, что все, что внутри двора — ваша зона ответственности! Выбоины в асфальте, опасные деревья, старые поломанные качели, разбитые мусорные контейнеры — это бич нашего города, это то, что ежедневно раздражает людей. Конечно, у меня есть сомнения, что мы начнем работать по этой новой программе с некоторыми УК. Но с теми, кто не захочет работать на благо горожан, мы будем расставаться. Не хотите пряник — получите кнут!
Пока же управляющие компании подписали документы на участие в новой программе всего 237 дворов из более чем полутора тысяч существующих. И совещание руководители УК покидали отнюдь не на мажорной ноте.
Гостья
Ветеран
Сергей
сидорина
Липчанин
Приватизация
Проходящий
Мы
москвич
Такса глубоководная.