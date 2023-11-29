Евгения Уваркина назвала бездоказательной информацию управляющих компаний об уборке снега

И поставила жесткий ультиматум: к середине следующей неделе предоставить департаменту ЖКХ поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов.

Сегодня глава Липецка снимала стружку с руководителей управляющих компаний. Причина — обилие жалоб горожан на холод в квартирах и на неубранные от снега дворы.Совещание начала курирующая сферу ЖКХ вице-мэр Ирина Вербецкая. Она вывела на экран слайд из которого следовало, что на прошлой неделе количество жалоб на еле живые батареи вдвое превысило количество обращений в ЕДС на позапрошлой: 1539 против 643-х. При этом количество не вовремя принятых в работу управляющими компаниями жалоб выросло в 2,3 раза — до 436 со 183-х. Причина — аварии на сетях ресурсных организаций и на внутридомовых сетях. Антилидеры по жалобам — те же компании, что и раньше: «Вариант» (59 домов, 108 обращений, из которых 67 просроченных), АДС (86-32-18), «Угловая» (70-20-12).— На компанию «Вариант» с начала отопительного сезона уже 1 529 жалоб. При этом аварийного жилфонда у «Варианта» нет. Это катастрофа! — резюмировала Евгения Уваркина.Хуже всего обстояли на прошлой неделе дела с теплоснабжением 15-го микрорайона, которые преимущественно обслуживают три УК: «Маяк», «КиТ» и «Липецк-Град». В большинстве таких домов регулировку параметров осуществляли в ручном режиме.Мэр заявила, что энергетикам и «управляшкам» пора прекратить переваливать вину друг на друга. По ее словам, и «Квадра», и УК заинтересованы замыливать процесс ответственного подхода к делу. Но по закону все должно быть четко: энергетики отвечают за давление в трубе и за температуру теплоносителя на входе в дом, «управляшки» — за те же показатели на выходе из дома (зачастую в старых микрорайонах горячая вода перекачивается от одного МКД к другому). Однако «Квадра», по мнению мэра, пытается доказать, что раз тепловой пункт находится в подвале дома, то за входные параметры отвечает уже УК. И что потеря тепла происходит на тех пяти метрах трубы, которые находятся между внешней стеной дома и тепловым узлом.— Мы обсуждали эту ситуацию с УФАС. Если «Квадра» считает, что на этих пяти метрах происходит колоссальный потеря параметров, пусть это докажет. Пусть раскопает трубу у входа в дом, замерит давление и температуру!Чтобы поймать «Квадру» за руку, ЕДС и УК «Университетский», в которой оцифрованы все приборы учета, провели эксперимент. О его результатах участникам совещания рассказал руководитель ЕДС Вячеслав Пикалов. Он сообщил, что в течение этого отопительного сезона автоматика каждый час замеряла давление и температуру теплоносителя на входах в дома. Выяснилось, что УК лишь однажды вывалилась из нормативов подачи тепла, а «Квадра» недопоставляла ресурс жителям всего микрорайона все остальное время и только однажды перегрела жильцов.Меж тем 808-е постановление правительства РФ «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации» от 2012 года обязывает энергетиков включить в стандарт качества обслуживания УК параметры теплоносителя (температуру и давление в подающем трубопроводе). Но чтобы наказывать ресурсную организацию, управляющим компаниям нужно заключить с «Квадрой» дополнительное соглашение к договору на обслуживание, в котором прописаны эти индивидуальные для каждой многоэтажки дома параметры. Департамент ЖКХ разработал бланк такого документа, который разослали всем УК через специальный чат.— Вам нужно лишь купить лотерейный билет, чтобы мы могли дальше отрабатывать эту историю. Пусть теперь «Квадра» посмеет вам отказать в подписании такого допсоглашения! Если надо, мы пойдем в суды для доказательства нашей правоты, — сказала мэр.Председатель городского департамента развития территории Ольга Логинова показала другой слайд, на котором все липецкие УК были разбиты на три категории: те, где на один дом приходится один дворник, те, где один дворник обслуживает два дома и те, где количество домов на одного человека с метлой и лопатой стремится к бесконечности. В последнюю группу попали 20 компаний из 80 существующих. Причем данные о количестве дворников мэрии предоставили сами «управляшки». Поэтому Евгения Уваркина сочла их филькиной грамотой:— Ранее вы уже представили нам свои отчеты о подготовке домов к зиме, с километрами отремонтированных сетей, сотнями замененных задвижек и остекленных окон в подъездах. Все это можно считать декларативной информацией. Это отписки, ваша информация по большей части недостоверна, как мы убедились с началом отопительного сезона. Вы вводите в заблуждение и нас, и ваших собственников, тех, кто вас нанял для обслуживания домов.Евгения Уваркина считает нормальным ситуацию, когда один дом обслуживает один дворник. Все остальное — от лукавого (два дня назад GOROD48 писал, что в среднем на одного дворника в Липецке приходится 2,6 дома). Мэр поставила жесткий ультиматум: к середине следующей неделе предоставить департаменту ЖКХ поименный список дворников с указанием их зарплат и закрепленных за ними домов. Все эти данные с выходом на место проверят работники управ. И тем, кто ввел городскую администрацию в заблуждение, придется несладко. Мэр пригрозила устроить таким «управляшкам» комиссионные проверки, которые потребуют документальные доказательства трудоустройства дворников.— Такая информация — с именами закрепленных за домом дворников — должна быть на доске объявлений в каждом подъезде! Обмануть нас на этот раз ни у кого не получится.Глава Липецка в который уже раз призвала УК включиться в программу «Ремонт двора» с 90-процентным софинансированием расходов на ремонт ям, обновление качелей, заменой мусорных контейнеров и снос сухостоя. Чтобы сократить сроки между жалобами горожан на аварийное дерево, в мэрии упрощают регламент признания дерева опасным. Теперь нужно всего три человека, чтобы внести мертвое дерево в реестр подлежащих сносу: представителя мэрии, УК и ответственного жильца. Мэр призвала за зиму снести как можно больше сухостоя и опилить угрожающие горожанам ветки с живых деревьев.В Липецке во дворах под снос и опиловку уже определены 6,5 тысячи деревьев в 205 дворах. А всего в городе — 1 659 дворов. Так что, по мнению Евгении Уваркиной, как раз время включаться в эту работу. За обрезку дерева мэрия готова платить до 5 700 рублей, за снос — до 10,5 тысяч, за вывоз на утилизацию порубочных остатков — до 1 900 рублей за тонну. Глава города пообещала менять расценки раз в квартал с учетом показателя инфляции.Но чтобы получить бюджетное софинансирование, «управляшкам» нужно соблюсти ряд условий. Во-первых, подписать соглашение с мэрией о признании границами дворов всех их территорий. Во-вторых, подписать соглашение о содержании всего того, что в этих дворах есть — асфальта, тротуарной плитки, детских и спортивных площадок, зеленых насаждений. В-третьих, претендующая на софинансирование из бюджета УК не должна иметь ни копейки долгов по обязательным платежам.— Вы должны понять, что все, что внутри двора — ваша зона ответственности! Выбоины в асфальте, опасные деревья, старые поломанные качели, разбитые мусорные контейнеры — это бич нашего города, это то, что ежедневно раздражает людей. Конечно, у меня есть сомнения, что мы начнем работать по этой новой программе с некоторыми УК. Но с теми, кто не захочет работать на благо горожан, мы будем расставаться. Не хотите пряник — получите кнут!Пока же управляющие компании подписали документы на участие в новой программе всего 237 дворов из более чем полутора тысяч существующих. И совещание руководители УК покидали отнюдь не на мажорной ноте.