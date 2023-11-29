Липецкая вечЁрка: труп в сгоревшей машине, задержание на Стаханова и почему «скорая» едет долго

Сегодня, 29 ноября, стало известно о сгоревшем в автомобиле пассажире, на глазах липчан прошла операция по задержанию, и главврач «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский рассказал, почему «скорая» не всегда скоро приезжает.