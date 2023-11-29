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Липецкая вечЁрка: труп в сгоревшей машине, задержание на Стаханова и почему «скорая» едет долго
Сегодня, 29 ноября, стало известно о сгоревшем в автомобиле пассажире, на глазах липчан прошла операция по задержанию, и главврач «Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский рассказал, почему «скорая» не всегда скоро приезжает.
Предыстория тут еще интереснее. Автомобиль застрял, водитель отправился за помощью, а когда вернулся, обнаружил горящую машину.
— Пили небось, поехали за догоном, застряли один пошел за трактором второй решил покурить и приспал, — предположил Вася.
— Надо смотреть, откуда они выезжали, нет ли следов волочения тела, пассажир сам сел или как. Я фанат НТВ, всю следственную работу могу провести на диване, — не согласился с ним Коко джамбо.
Пожарным накануне тушили еще и птицеферму в деревне Дуровщино Чаплыгинского района. В ней сгорели 100 уток и 20 тонн сена.
— Уток очень жаль. Интересно, из-за чего возник пожар, — спросила Лиза.
— Лиза, т. н. эффективные частные собственники убытки захотели страховкой покрыть. — предположил Ответ.
— Прекратили бы стебаться. Вы знаете сколько труда, времени и денег человек в это вложил? Вы палец о палец стукнули чтобы что-то произвести, — возмутился?
В Липецке на улице Первомайской, 101 в одной из квартир из-за возгорания пострадал мужчина, еще одного эвакуировали.
Липчане, оказавшиеся сегодня на кольцевой развязке улиц Эдуарда Белана и Стаханова у рынка «Чеснок», стали свидетелями задержания водителя и пассажиров черной «Тойоты Камри».
Часть спецоперации записала камера наблюдения. На записи — наряд ДПС останавливает машину, а потом появляется группа захвата. Очевидцы уверяют, что видели в «Тойоте» оружие и белый порошок.
— Учения? — предположил Лип.
— В Воронеже вяжут почти каждый день, наши тоже хотят, — считает пипецк.
Главврач Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Александр Игнатовский рассказал GOROD48 о работе по централизации служб скорой помощи в Липецкой области. А также в очередной раз ответил на вопрос, почему «скорая» так долго едет. Александр Игнатовский заверил, что в экстренных случаях его «медицинский спецназ» прилетает не позже 20-ти минут. Остальных пациентов ставят в очередь.
У многих, конечно, есть опыт ожидания «скорой» и свое мнение о ее работе. Неудивительно, что этот материал набрал несколько десятков комментариев.
— Вызывал «скорую» к ребенку. Приехали очень быстро. Даже 15 минут не прошло. Сопроводили в больницу. Дали рекомендации. 25 лет назад, когда я был ребенком, ко мне «скорая» ехала ночью 40 минут! Так что, не все так плохо, — написал Камушек.
— В июне в Грязи «скорая» ехала к человеку с инсультом больше двух часов. Звонила несколько раз дежурному врачу. Просила приехать. В итоге приехала бригада после пересменка. Пока довезли до Липецка. Итог — парализация правой стороны полностью инвалидность 1 группа. А в «скорую» шел своими ногами. И Вы считаете это нормальная медицина? — спросила Жительница Грязей.
— У отца был инсульт, «скорую» ждал около часа. В итоге так и поехали в больницу сами, — еще один опыт ожидания скорой от 12345.
— Потерял отца, позвонил только в «скорую». Полицию не вызывал, так как отец болел, не прошло и 10 минут, как позвонили на телефон из ритуальных услуг. Кто передал? — спросил что на это скажете.
— Что на это скажете, аналогичная ситуация. Умер родственник, ритуал тут как тут. У них тоже конкуренция, а тот кто передает — ему тоже какая-то копеечка падает. Это бизнес, ничего личного, — добавил Не эксперт.
Синоптики предупредили, что сегодня ночью ожидается сильная метель. Завтра в Липецке погода улучшится. Температура воздуха будет колебаться от 0 до -2 градусов.
А спасатели уже во второй раз выгоняют лис с территории детских садов. Накануне рыжая забрела в садик № 138. Зоологи считают, что в город лисы стали приходить в поисках еды.
Они гуляют и по Верхнему и по Нижнему паркам, где их подкармливают. Хотя этого делать не стоит.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
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