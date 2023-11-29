Общество

сегодня, 14:34

Вечером лучше оставаться дома: в Липецкой области ожидается сильная метель

9 1577
#погода #снег #зима
7
Вечером лучше оставаться дома: в Липецкой области ожидается сильная метель

Непогода начнётся в шесть вечера и продлится до утра.

Сегодня с шести вечера и до девяти утра 30 ноября в Липецкой области ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, и сильный ветер со штормовыми порывами — до 15-20 м/с.

Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик областного гидрометеоцентра Николай Зиборов, виновником непогоды станет циклон, который надвигается на регион с юго-запада.

— Циклон принесет осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. А также усиление ветра. Самая острая фаза непогоды прогнозируется сегодня с 18.00 до 24.00, — сказал Николай Зиборов.

Синоптик добавил, что завтра погода улучшится. Днем местами ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градуса.
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#погода #снег #зима
7

Комментарии (9)

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Для Аnimal planet

6 минут назад
Как же ты задолбал! Забирай всех животных к себе домой и с ними живи!
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Animal Planet

20 минут назад
Проявите человечность по отношении к животным! Пустите их в подьезд погреться,покормите.Не выгоняйте животных на холод!
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Animal Planet

22 минуты назад
В мороз и холод СМЕРТЬ наступает у собак через 17 часов, у кошек через 6 часов голодания... Для Вас - это мелочи, а для бездомных животных - это вопрос жизни и смерти... Накорми бездомных животных! Ведь они стараются... очень стараются просто выжить.
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Кеша

50 минут назад
Хоть бы жара настала градусов под тридцать!
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Игорян

55 минут назад
Ну все, теперь будет как в Техасе.
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инна

сегодня, 15:01
Щас все с Новолипецка с работы побегут.....все автобусы битком забьют
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Электорат

сегодня, 14:58
Будьте осторожны, наши сладенькие депутаты! Берегите свои премиальные автомобили
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Вася

сегодня, 14:41
Наконец то хоть бы снег выпал метра на полтора !
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Чумачечей

сегодня, 14:40
Чем больше снега , тем лучше !! Пускай идёт метель. Ля-ля-ля... ХаХа
ответить
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