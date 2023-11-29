Вечером лучше оставаться дома: в Липецкой области ожидается сильная метель

Непогода начнётся в шесть вечера и продлится до утра.

Сегодня с шести вечера и до девяти утра 30 ноября в Липецкой области ожидается налипание мокрого снега, гололед, метель, и сильный ветер со штормовыми порывами — до 15-20 м/с.



Как рассказал GOROD48 дежурный синоптик областного гидрометеоцентра Николай Зиборов, виновником непогоды станет циклон, который надвигается на регион с юго-запада.



— Циклон принесет осадки в виде снега, мокрого снега, переходящего в дождь. А также усиление ветра. Самая острая фаза непогоды прогнозируется сегодня с 18.00 до 24.00, — сказал Николай Зиборов.



Синоптик добавил, что завтра погода улучшится. Днем местами ожидается небольшой снег, температура воздуха будет колебаться от 0 до -1 градуса.