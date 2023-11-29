Происшествия

10 минут назад

Пожарные потушили ферму: возгоранию был присвоен повышенный класс сложности

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#пожар
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Пожарные потушили ферму: возгоранию был присвоен повышенный класс сложности
Вечером 28 ноября в деревне Дуровщино Чаплыгинского района загорелась ферма. Ко времени прибытия пожарных здание полностью горело открытым пламенем. Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 1050 кв. метров.

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«Ферму тушили три отделения пожарной части №20, подразделения МЧС и четыре добровольца. Спустя несколько часов пожар удалось потушить. Огнём уничтожена кровля, сгораемые конструкции по всей площади, 20 тонн сена, 100 голов уток и пиломатериалы», — сообщает УГПСС по Липецкой области.

Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.
208
#пожар
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