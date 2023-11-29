Пожарные потушили ферму: возгоранию был присвоен повышенный класс сложности

Вечером 28 ноября в деревне Дуровщино Чаплыгинского района загорелась ферма. Ко времени прибытия пожарных здание полностью горело открытым пламенем. Пожару был присвоен повышенный класс сложности, огонь охватил 1050 кв. метров.«Ферму тушили три отделения пожарной части №20, подразделения МЧС и четыре добровольца. Спустя несколько часов пожар удалось потушить. Огнём уничтожена кровля, сгораемые конструкции по всей площади, 20 тонн сена, 100 голов уток и пиломатериалы», — сообщает УГПСС по Липецкой области.Погибших и пострадавших нет. Причины пожара устанавливаются.