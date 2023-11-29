Погода в Липецке

44 минуты назад

В Липецкой области снег, дождь, метель и до +2 и днем, и ночью

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#оттепель #снегопад #метель
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В Липецкой области снег, дождь, метель и до +2 и днем, и ночью

В ближайшие двое суток с выходом на территорию Липецкой области очередного циклона с юго-запада ожидаются снег и мокрый снег с дождем различной интенсивности. 

Местами ожидаются гололед, метель, налипание мокрого снега. 2 декабря существенных осадков не прогнозируется. Среднесуточные температуры воздуха составят: 30 ноября —1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы, 1 и 2 декабря — 4-5 градуса мороза, что в пределах нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 ноября в Липецкой области облачно, днем с прояснениями, ночью временами снег, мокрый снег и дождь, местами налипание мокрого снега, гололед, метель, днем местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер ночью южный, днем западный, 8-13 м/сек, ночью местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью и днем температура воздуха составит от -3 до +2 градусов. 

В Липецке облачно, днем с прояснениями, ночью временами снег, мокрый снег и дождь, налипание мокрого снега, метель, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура ночью и днем — от 0 до -2 градусов.

День 30 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1998году – 28 градусов мороза. 

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#оттепель #снегопад #метель
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Комментарии (2)

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Липчанка.

24 минуты назад
Вася, и тебя бы замело , пришлось бы откапывать .
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Вася

30 минут назад
Снег бы выпал хоть на полтора метра !
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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