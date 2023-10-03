Общество

57 минут назад

Лис в Верхнем парке стало больше и они дерутся

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#животные #лиса
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Хотя на минувшей неделе одну лису уже отловили.

В соцсетях появилось очередной видео из серии «В мире животных», снятое в Верхнем парке Липецка. На этот раз в центре города заметили уже двух лис. Они ведут себя достаточно вольготно, не обращают внимания на прогуливающихся рядом людей, а ещё играют или дерутся между собой.

Как рассказали GOROD48 в Управлении по охране, использованию объектов животного мира и водных биологических ресурсов Липецкой области, на минувшей неделе одну лису в Верхнем парке уже отловили и выпустили в естественную среду — в Липецкий заказник. Но бесплатный зоопарк в центре полумиллионного города продолжает действовать.

— Ситуация, когда в осенний период дикие животные заходят в город, повторяется из года в год. Мы договорились с управлением ветеринарии, которое уже на этой неделе проведёт в городе пероральную иммунизацию от бешенства животных. Брикеты с антирабической вакциной разложат и в парках. Но проблема в том, будут ли лисы есть приманку, если сами липчане регулярно подкармливают их курочкой? Ещё раз обращаемся к горожанам: делать этого категорически нельзя! Тогда животное обязательно вернётся на место, где его кормят, или с приплодом, или приведёт других лис. Мероприятия по отлову лис продолжатся, — рассказали в управлении биологических ресурсов.
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#животные #лиса
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Комментарии (2)

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Гость

19 минут назад
А по моему классно же!
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коля

49 минут назад
Хорошо хоть не медведи .а то и их начнут прикармливать .
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