Общество
сегодня, 16:05
Лисы в Липецке заходят в детские сады
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Вчера утром такое животное забрело в детский сад на проспекте 60 лет СССР.
Утром 28 ноября в службу «112» позвонили из детского сада № 138 на проспекте 60 лет СССР с сообщением о лисе, которая забрела на территорию садика. В управления по делам ГО и ЧС Липецка рассказали, что передали эту информацию в полицию и в областное управление по охране объектов животного мира.
Напомним, это не первый такой случай: в начале ноября лису обнаружили в подвале детского сада №116 на улице Жуковского. Тогда животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.
Зоологи считают, что в город лисы приходят в поисках еды.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС
Напомним, это не первый такой случай: в начале ноября лису обнаружили в подвале детского сада №116 на улице Жуковского. Тогда животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.
Зоологи считают, что в город лисы приходят в поисках еды.
Фото: Управление по делам ГО и ЧС
6 800
Липчанка.
Охотник
Вслух, во-первых
Animal Planet
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