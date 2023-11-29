Общество

сегодня, 16:05

Лисы в Липецке заходят в детские сады

6 800
#дикие животные
1
Лисы в Липецке заходят в детские сады

Вчера утром такое животное забрело в детский сад на проспекте 60 лет СССР.

Утром 28 ноября в службу «112» позвонили из детского сада № 138 на проспекте 60 лет СССР с сообщением о лисе, которая забрела на территорию садика. В управления по делам ГО и ЧС Липецка рассказали, что передали эту информацию  в полицию и в областное управление по охране объектов животного мира.

Напомним, это не первый такой случай: в начале ноября лису обнаружили в подвале детского сада №116 на улице Жуковского. Тогда животное поймали и выпустили в естественную среду обитания.

Зоологи считают, что в город лисы приходят в поисках еды. 

Фото: Управление по делам ГО и ЧС

6 800
#дикие животные
1

Комментарии (6)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Липчанка.

16 минут назад
Раньше звери были по настоящему дикие , боялись людей , а сейчас приручены , как домашние животные . Продуктов валом на помойках ,заевшиеся жители выбрасывают много , мусорка становится средой обитания животных в том числе и бродячих собак .
ответить

Охотник

37 минут назад
Animal Planet, за 300 рублей она нахрен не сдалась никому, не переживай.
ответить

Вслух, во-первых

47 минут назад
мысли в слух, а во-вторых, какой выкинули, какой хлебом кормить? Лисица сама из лесу бежит,т к. двуногие цари природы лишили её естественного корма, это в лучшем случае, а в худшем -- бежит к людям по причине бешенства.
ответить

Animal Planet

51 минуту назад
мысли в слух,вот так и медведей прикармливают а потом их же и убивают,когда они выходят к людям в поисках пропитания.
ответить

мысли в слух

сегодня, 16:21
Лучше бы покормили жалко что ли куска хлеба совсем народ очерствел к животным поиграли с лисой и выкинули
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны
#утечка воды
Вода текла четыре месяца и превратилась в ледяные валуны

16 минут назад

Общество
Мошенники подделали аккаунт мэра Липецка
#мошенничество
1
Мошенники подделали аккаунт мэра Липецка

сегодня, 15:54

Общество
Вечером лучше оставаться дома: в Липецкой области ожидается сильная метель
#погода #снег #зима
13
Вечером лучше оставаться дома: в Липецкой области ожидается сильная метель

сегодня, 14:34

Общество
На площади Победы укладывают плитку как бог на душу положит
#благоустройство
33
На площади Победы укладывают плитку как бог на душу положит

сегодня, 13:28

Общество
«В первую очередь отрабатываем экстренные вызовы, а потом — неотложные»
#медицина
20
«В первую очередь отрабатываем экстренные вызовы, а потом — неотложные»

сегодня, 13:18

Общество
«Из коров никто не кашляет. Никто не мычит!»
#коровы #сельское хозяйство
19
«Из коров никто не кашляет. Никто не мычит!»

сегодня, 12:59

Общество