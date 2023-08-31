Общество

вчера, 19:53

Рыжая героиня соцсетей стала практически ручной

6 1406
#лиса #
5

Лиса ходит на обед к озеленителям Нижнего парка.

Лиса, фотографии и видео с которой липчане чуть ли не ежедневно постят в соцсетях, стала практические ручной - ее подкармливают озеленители, ухаживающие за насаждениями на «взлетке» - аллее второй очереди Нижнего парка.

Как рассказала озеленитель Ольга Беломоина, лиса однажды пошла к ней, как будто кошка или собака, ничуть не опасаясь. Забралась на клумбу, начала играть с тяпками. В тот день ничего съестного с собой у Ольги не оказалось. А вот на следующий день лисица пожаловала аккурат к обеду и уже как к доброй знакомой.

- Пришлось поделится, она поела с удовольствием. Но теперь уже знает где, и кто ее кормит и прибегает в любое удобное для нее время, когда мы здесь и выпрашивает всем своим видом еду. Бежит на голос как родная!
6 1406
#лиса #
5

Комментарии (6)

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Стриж

вчера, 22:44
Поосторожней с лисами много бешеных
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ВОЛОНТЁР

вчера, 22:21
Милодцы, озелинители. Животные чувствуют добрых людей. Дай бог вам здоровья.
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Молодец.

вчера, 21:22
Написано в чистописании! Да не оскудеет рука дающего!
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Гость

вчера, 21:17
Животные и природа украшение нашей жизни, надо беречь и любоваться.
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молодцы

вчера, 20:32
какая красавица, но ей нужно быть на чеку, от людей хорошего не жди
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Ну и молодец!

вчера, 20:15
Лучше животному дать кусок хлеба и он будет тебе длагодарен чем человеку который тебя завтра прокленет или убьет!
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