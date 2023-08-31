Рыжая героиня соцсетей стала практически ручной

Лиса ходит на обед к озеленителям Нижнего парка.

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Лиса, фотографии и видео с которой липчане чуть ли не ежедневно постят в соцсетях, стала практические ручной - ее подкармливают озеленители, ухаживающие за насаждениями на «взлетке» - аллее второй очереди Нижнего парка.



Как рассказала озеленитель Ольга Беломоина, лиса однажды пошла к ней, как будто кошка или собака, ничуть не опасаясь. Забралась на клумбу, начала играть с тяпками. В тот день ничего съестного с собой у Ольги не оказалось. А вот на следующий день лисица пожаловала аккурат к обеду и уже как к доброй знакомой.



- Пришлось поделится, она поела с удовольствием. Но теперь уже знает где, и кто ее кормит и прибегает в любое удобное для нее время, когда мы здесь и выпрашивает всем своим видом еду. Бежит на голос как родная!