Происшествия

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В сгоревшей машине погиб 43-летний мужчина

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#пожар #автомобиль
В сгоревшей машине погиб 43-летний мужчина

Трагедия произошла, когда водитель застрявшего «Шевроле» ушел за помощью, а его пассажир остался в салоне автомобиля.

В автомобиле «Шевроле Ланос», сгоревшем вчера утром в деревне Малая Матренка Добринского района, найден труп 43-летнего мужчину, сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.

По предварительной информации, машина застряла в снегу ранним утром 28 ноября, и водитель отправился за помощью. Когда он вернулся, автомобиль был объят пламенем. Находившийся в салоне «Шевроле» пассажир погиб.

— Доследственную проверку по факту смерти мужчины проводит следственный отдел по городу Усмань. Труп погибшего отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия у него прижизненных повреждений и истинной причины смерти. По итогам проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дано законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали в СУ СК.

Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
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#пожар #автомобиль

Комментарии (5)

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wert

15 минут назад
тут скорее всего криминал. Поджег машину чтоб скрыть следы преступления
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Мудрец

17 минут назад
))))), как застрянешь и сгоришь в ней, так узнаешь, в каком снегу? Смеяться здесь не надо.
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wert

32 минуты назад
))))), в обычном. конец ноября так то
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Валентин

36 минут назад
в черном снегу, который грязь называется
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)))))

40 минут назад
в каком снегу???
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