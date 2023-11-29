Происшествия
сегодня, 11:40
В сгоревшей машине погиб 43-летний мужчина
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Трагедия произошла, когда водитель застрявшего «Шевроле» ушел за помощью, а его пассажир остался в салоне автомобиля.
В автомобиле «Шевроле Ланос», сгоревшем вчера утром в деревне Малая Матренка Добринского района, найден труп 43-летнего мужчину, сообщили GOROD48 в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
По предварительной информации, машина застряла в снегу ранним утром 28 ноября, и водитель отправился за помощью. Когда он вернулся, автомобиль был объят пламенем. Находившийся в салоне «Шевроле» пассажир погиб.
— Доследственную проверку по факту смерти мужчины проводит следственный отдел по городу Усмань. Труп погибшего отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия у него прижизненных повреждений и истинной причины смерти. По итогам проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дано законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали в СУ СК.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
По предварительной информации, машина застряла в снегу ранним утром 28 ноября, и водитель отправился за помощью. Когда он вернулся, автомобиль был объят пламенем. Находившийся в салоне «Шевроле» пассажир погиб.
— Доследственную проверку по факту смерти мужчины проводит следственный отдел по городу Усмань. Труп погибшего отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для установления наличия у него прижизненных повреждений и истинной причины смерти. По итогам проверки будут установлены все обстоятельства происшествия и дано законное и обоснованное процессуальное решение, — рассказали в СУ СК.
Фото: СУ СК РФ по Липецкой области
5 2266
wert
Мудрец
wert
Валентин
)))))