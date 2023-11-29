Происшествия

сегодня, 15:09

Группа захвата сработала у рынка «Чеснок» на улице Эдуарда Белана

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#ДПС #задержание #группа захвата
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Часть операции записала камера наблюдения.

Днем в Липецке на кольцевой развязке улиц Эдуарда Белана и Стаханова у рынка «Чеснок» произошло задержание водителя и пассажиров черной «Тойоты Камри».

Часть операции записала камера  наблюдения. Судя по ролику, «Тойоту Камри» остановил наряд  ДПС, после чего на развязку подъехала «Лада Приора», из которой выбежала группа захвата.

Также свидетелями операции стали липчане, которые проезжали в этот момент по кольцу. Некоторые даже успели увидеть в «Тойоте» оружие и белый порошок. 

В правоохранительных органах захват пока не комментируют, объясняя это проведением оперативных мероприятий.
6 2362
#ДПС #задержание #группа захвата
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Комментарии (6)

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пипецк

8 минут назад
в Воронеже вяжут почти каждый день, наши тоже хотят
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ворчиха

26 минут назад
а на видео на 0:53 минуте из второй машины вышел мужик и что он им подкладвает или по головке гладит? Не поняла
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Какие цифры

29 минут назад
На Камри?
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Так ведь снег идёт !

35 минут назад
белый порошок.
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Эскобар

42 минуты назад
Сейчас бы просто по сто грамм, но рано расслабляться операм)
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Лип

46 минут назад
Учения?
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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