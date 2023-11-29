Группа захвата сработала у рынка «Чеснок» на улице Эдуарда Белана

Часть операции записала камера наблюдения.

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Днем в Липецке на кольцевой развязке улиц Эдуарда Белана и Стаханова у рынка «Чеснок» произошло задержание водителя и пассажиров черной «Тойоты Камри».



Часть операции записала камера наблюдения. Судя по ролику, «Тойоту Камри» остановил наряд ДПС, после чего на развязку подъехала «Лада Приора», из которой выбежала группа захвата.



Также свидетелями операции стали липчане, которые проезжали в этот момент по кольцу. Некоторые даже успели увидеть в «Тойоте» оружие и белый порошок.



В правоохранительных органах захват пока не комментируют, объясняя это проведением оперативных мероприятий.

