«В первую очередь отрабатываем экстренные вызовы, а потом — неотложные»

Главврач ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области» Александр Игнатовский рассказал о специфике работы скорой и о реформе службы.

Анестезиолог-реаниматолог Александр Игнатовский возглавил областную станцию скорой помощи в мае 2014 года, во время конфликтов персонала станции и ее администрации. А сейчас он реформирует как ГУЗ «Центр скорой медицинской помощи и медицины катастроф Липецкой области», так и всю службу скорой помощи. И реформа еще далека до завершения.— Мы уже помимо Липецка обслуживаем Елец и Елецкий район, Задонский район, Грязи и Грязинский район. Таким образом, первый этап централизации практически позади: самые крупные города и районы уже под эгидой головной организации. На втором этапе мы присоединим отделения скорой помощи в Липецком и Лебедянском районах. Наша принципиальная позиция: в новых районах обслуживания помещения под скорую помощь должны соответствовать всем санитарным и лицензионным правилам, и кроме того в отделения должен поступить новый транспорт. Так, в Лебедяни подготовлены помещения под две бригады и персонал, который перейдет к нам из районной больницы. Решается вопрос с ремонтом подстанции в селе Боринское Липецкого района. По планам, к этому этапу мы должны подойти к 1 марта следующего года.— Те, кто к нам вливаются, беспокоятся конечно же о сохранении рабочих мест. Поэтому мы не раз встречаемся с коллективами и отвечаем на все вопросы. Важно, что у работников отделений скорой в районах есть понимание, для чего проводится централизация. К тому же на местах видят, что все начинает меняться к лучшему: помещения ремонтируются, поступает новый транспорт и спецодежда, сохраняются все льготы и преференции сотрудников, растет заработная плата. Доволен персонал — довольны наши пациенты.— Наша подстанция №8 в Грязях осталась на том же месте, где скорая помощь была и раньше. Почему могут возникать такие вопросы? Из-за разных ситуаций. Бывает, что все бригады подстанции на выездах. И тогда в район наши диспетчеры отправляют бригады с ближайшей подстанции Липецка. Мы работаем в едином ключе. Уже нет такого что в Грязях ждут скорую помощь по несколько часов в экстренной ситуации. И когда грязинцы узнают, что к ним приехала бригада из Липецка, они могут делать неправильные выводы.Так сложилось, что в районах до централизации вообще не было спецбригад: ни реанимационных, ни педиатрических, ни психиатрических. А сейчас в Грязинский район с его 77 тысячами жителей на абсолютно законных основаниях из Липецка направляются специализированные бригады. Пример? Опасный для себя и окружающих психически больной. Выезд медиков осуществлялся в сопровождении полиции, часто с задержками. А сейчас при необходимости на вызов направляется врачебная или фельдшерская психиатрическая бригада с санитаром. Кстати, в Ельце мы также сформировали психиатрические фельдшерские бригады, очень помог в этом Елецкий медицинский колледж. В санитары мы пригласили студентов второго-третьего курсов. Во время встречи в колледже я им рассказал о специфике работы санитара, об уровне заработной платы. Тут же — лес рук! В бригады мы отобрали спокойных и крепких парней. Кто-то из студентов был принят в транспортировщики. Восемь студентов колледжа, получается, уже начали входить в профессию, окунулись в специфику работы. После окончания обучения эти ребята перейдут к нам как фельдшеры. Эти спецбригады в дальнейшем, при продолжении централизации планируется сделать межмуниципальными: при наличии показаний диспетчер будет отправлять их и в соседние районы.— В первую очередь, Липецкий и Лебедянский районы. Проведен также аудит в Данкове и Чаплыгине, где служба скорой помощи при районных больницах организована грамотно, расположена в обособленных зданиях в хорошим состоянии с достаточным набором помещений. Отделения скорой медицинской помощи в других муниципалитетах требуют или ремонта, как в Становом, или перемещения из основного корпуса больницы в рядом расположенные здания, как в Красном или Долгоруково. Планируем, что к концу 2024 года в нашу группировку войдет практически половина муниципальных отделений скорой помощи, работающих по принципам единого управления, обеспечения, диспетчеризации, подготовки персонала.— Водителей не хватает всей службе скорой помощи в России. Даже Москву трясет! И это понятно: нет водителя — нет санитарной машины — нет бригады для выездов по вызовам. Уровень заработной платы в службе невысок и это является основной причиной оттока персонала. В этом году мы уже дважды, в феврале и сентябре, повышали стимулирующие выплаты водителям за счет нашего фонда оплаты труда. Сейчас все водители с учетом вновь присоединенных подразделений получают плюсом к зарплате по 10 тысяч рублей такого бонуса пропорционально отработанному времени. Кроме того правительством области решается вопрос о выделении из бюджета средств на доплаты водителям всей службы скорой медицинской помощи. Средний их заработок в Центре скорой помощи — 33,5 тысячи рублей, потолок — около 40 тысяч.— 60 санитарных автомобилей разных возрастов и марок. Иномарок у нас шесть. Пять «Фордов» и один «Мерседес» класса «С» для специализированных бригад в Липецке и Ельце. Остальные автомобили российского производства. Наш парк ремонтируют специализированные организации, определяющиеся на основании торгов. Потребность в запчастях для иномарок из-за санкций? Больших трудностей с купленным в 2018 году «Мерседесом» не было, «Форды» собраны в Ленинградской области, потому с запчастями пока нет проблем. Так что машин у нас достаточно, но треть из них — с пятилетним пробегом и старше.Транспорт стареет, изнашивается, попадает в аварии. Требуется его постоянное обновление. В этом году по линии Минпромторга Липецкая область получила двумя траншами 23 машины. Последней была партия из 11 автомобилей класса «В» на базе «ГАЗели-Некст» и полноприводного «УАЗа-Патриота». Они будут работать как в подразделениях Центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф, так и в районных больницах. Хочу добавить, что с 2016 года машины приходят полностью укомплектованными, с диагностическим и лечебным оборудованием, с навигацией ГЛОНАСС. Сейчас обсуждается выделение средств из областного бюджета для закупки транспорта в лизинг. Цель — иметь свежие автомобили и располагать определенным резервом.— Нам не хватает по штату трети врачей. И это как общерегиональная тенденция, так и федеральная. Растет и средний возраст врачей, работающих на скорой помощи Сейчас самому возрастному нашему врачу за семьдесят лет и она продолжает работать на выездах.И дело тут не в зарплате. Ежемесячный доход врача скорой медицинской помощи с учетом федеральных выплат у нас приближается к 100 тысячам рублей. Одна из проблем в том, что в регионе нет своего медицинского вуза, а потому нам нужно привлекать врачей и выпускников извне. Я рад, что имеются эффективные областные меры по привлечению иногородних специалистов, по целевому набору студентов, по региональным выплатам тем, кто после вуза и ординатуры приедет работать в наш регион. Отрадно, что в Елецком университете вот уже второй год работает медицинский факультет. Но это как растить дерево — должно пройти время, пока оно даст плоды. Тем не менее служба пополняется свежими кадрами.К нам на работу в выездные бригады этим летом пришли два выпускника медицинских вузов, воронежского и московского. Одна из них, врач-педиатр, продолжила династию: ее мать работает на «скорой» в оперативном отделе, отец был анестезиологом-реаниматологом в БИТ-бригаде. Другой молодой специалист ранее работал у нас санитаром, потом фельдшером и вернулся к нам после вуза. Это очень здорово! Учатся в целевой ординатуре еще два выпускника медицинских вузов.В этом году к нам на работу пришли 22 молодых фельдшера. Это немало. Почему они выбрали скорую помощь? По их словам, из желания помогать людям, из-за особенностей ургентной специальности и даже из-за адреналина! Но важно и то, что зарплата среднего персонала выросла до 45 тысяч рублей. Я считаю также, что нужно усиливать меры социальной поддержки медицинских работников. Например, целесообразно увеличить вдвое с нынешних ста тысяч рублей сумму подъемных для выпускников медицинских колледжей, пришедших работать по специальности.— Потому что на обслуживание неотложных вызовов (а в подавляющем числе случаев разговор идет именно о них) федеральным «Порядком оказания скорой, в том числе специализированной, медицинской помощи» предусмотрены два часа. А вот на экстренные случаи наш «медицинский спецназ» должен приехать в течение 20 минут.Главный врач «скорой» открывает таблицу выезда бригад в режиме онлайн. В этот момент на ожидании находились 12 вызовов. Какие это вызовы?— Два из них — это отсроченные консультации психиатра в стационаре. Вот две женщины с детьми ждут медицинскую эвакуацию из районной больницы в областную инфекционную больницу. Помощь им оказывается, но по показаниям их следует перевести в специализированный стационар. Дольше всех, 42 минуты, ждет бригаду хорошо известная нам хронически больная 61-летняя женщина. Причина вызова — остеохондроз.Пациенты и их родственники должны знать, что в первую очередь скорая помощь отрабатывает экстренные вызовы: ДТП, пожары, инфаркты, инсульты, вызовы к детям до года по любой причине, утопления, суициды, высотные падения, асфиксии, проникающие ранения любой природы, кровотечения, роды, любые происшествия в общественных местах, угрозы террористических актов. Не забываем о падениях при снегопаде и гололеде, а зимой бригаде порой непросто добраться до получивших травмы людей. Поэтому пока на экране у диспетчера есть экстренные вызовы с жизнеугрожающими ситуациями, на которые нужно попасть в течение 20 минут после получения звонка, бригады направляются на них.Из неотложных вызовов — температура, головные боли, скачок давления — формируется очередь. Это федеральный стандарт. И каждый день оперативный отдел организации, диспетчеры и старшие врачи смен разбираются в подобных проблемных ситуациях. Пики вызовов у нас случаются по вечерам, когда закрываются поликлиники, в воскресные и праздничные дни, во времена подъема инфекционной заболеваемости. Все помнят пандемию коронавируса. А тогда Центр скорой помощи потерял пятерых своих сотрудников. Остальные периоды бригадами и диспетчерской службой отрабатываются штатно.