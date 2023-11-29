Происшествия

51 минуту назад

Во время пожара в центре Липецка пострадал мужчина

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#МЧС #пожар
Во время пожара в центре Липецка пострадал мужчина

А еще две машины и автобус горели в Липецкой области.

Ночью 28 ноября во время пожара в квартире дома №101 по улице Первомайской в Липецке пострадал неизвестный мужчина. Еще один человек был эвакуирован. Огонь уничтожил вещи на площади в пять квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

Этой же ночью на улице Марины Расковой в Грязях сгорел моторный отсек легкового автомобиля «Мерседес». В деревне Малая Матренка Добринского района ранним утром сгорел автомобиль «Шевроле Ланос». А спустя несколько часов в Липецке на улице Гагарина горело колесо автобуса «МАЗ».

Вчера утром на улице Алмазной в Липецке сгорела трансформаторная подстанция. В селе Боринское Липецкого района горела мебель в квартире, но огонь успели потушить жильцы до приезда пожарных. А в Воскресеновке Липецкого района горела фасад жилого дома огонь повредил его на площади в десять квадратных метров 

Пожарные уточнили количество птицы, погибшей во время возгорания фермы в деревне Дуровщино Чаплыгинского района: сгорели 50 уток, 50 индоуток и 15 гусей.
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#МЧС #пожар

Комментарии (2)

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Лиза

13 минут назад
Кому помешали утки, индоутки и гуси? Очень их жалко... Целенаправленно уничтожили?
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007

25 минут назад
Это бесчеловечно
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Бизнес

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