Происшествия
19 минут назад
ДТП перекрыло движение по центральному мосту в Данкове
Утром 29 ноября на центральном мосту в Данкове столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Шкода».
В результате столкновение движение по мосту оказалось заблокированным.
- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
В результате столкновение движение по мосту оказалось заблокированным.
- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
Краевед Гена