Происшествия

19 минут назад

ДТП перекрыло движение по центральному мосту в Данкове

1 220
#ДТП #мост
1
ДТП перекрыло движение по центральному мосту в Данкове
Утром 29 ноября на центральном мосту в Данкове столкнулись автомобили «ВАЗ» и «Шкода».

В результате столкновение движение по мосту оказалось заблокированным. 

WhatsApp Image 2023-11-29 at 12.27.07 (1).jpeg

- ДТП обошлось без пострадавших, - рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
1 220
#ДТП #мост
1

Комментарии (1)

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Краевед Гена

9 минут назад
А Данков это где? На Дальнем Востоке?
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

Еще в рубрике

Из-за предаварийной ситуации вновь перекрыта улица в центре Ельца
#провал
5
Из-за предаварийной ситуации вновь перекрыта улица в центре Ельца

сегодня, 11:58

Общество
В сгоревшей машине погиб 43-летний мужчина
#пожар #автомобиль
5
В сгоревшей машине погиб 43-летний мужчина

сегодня, 11:40

Происшествия
Во время пожара в центре Липецка пострадал мужчина
#МЧС #пожар
2
Во время пожара в центре Липецка пострадал мужчина

сегодня, 10:41

Происшествия
Пожарные потушили ферму: возгоранию был присвоен повышенный класс сложности
#пожар
12
Пожарные потушили ферму: возгоранию был присвоен повышенный класс сложности

сегодня, 09:50

Происшествия
В Липецке задержан профессиональный квартирный вор
#квартирная кража
11
В Липецке задержан профессиональный квартирный вор

сегодня, 09:28

Происшествия
В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию
#насос
30
В надежде обрести тепло липчане пожаловались на УК в полицию

вчера, 15:25

Общество