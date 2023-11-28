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Липецкая вечЁрка: новые главврачи, на что потратить 19 млрд рублей и Котизая
Сегодня, 28 ноября, стало известно, о назначении новых главврачей сразу трех районных больниц, прошли публичные слушания бюджета Липецка следующего года, и на улице Зегеля установлена новая скульптурная композиция.
Главным врачом Добринской ЦРБ назначена Алевтина Третьякова, которая работала в этой больнице заместителем главного врача. Лев-Толстовскую больницу возглавил Александр Рубцов, врач-психиатр Лебедянской ЦРБ, работавший ранее главным врачом Краснинской районной больницы. Главным врачом Становлянской районной больницы назначена Елена Маркина — заведующая инфекционным отделением Елецкой горбольницы № 1 имени Н. А. Семашко.
Почти всем прежним главврачам уже нашли работу. Возглавлявшая Добринскую ЦРБ Лилия Самошина назначена заместителем начальника областного управления здравоохранения, исполнявший обязанности главврача Лев-Толстовской больницы Роман Шахов вернулся на должность заместителя главврача этой клиники. И только бывший главврач Становлянской больницы Денис Ветлугин пока безработный.
— Когда же на Сырском Руднике постоят нормальную хорошую больницу/поликлинику, как появились «Университетский» и «Елецкий» все для них, а про нас забыли. Все рушится, все аварийное. Хотим внимание к себе и мы. По медицине, освещению, транспорту, — попросил Заменимый.
Сегодня в Липецком городском Совете депутатов прошло нулевое чтение бюджета — 2024 года. Так неофициально называют публичные слушания, на которых любой горожанин может внести свои предложения в бюджет города.
Несмотря на то, что процедура проходит уже больше 10-ти лет, мало кто о ней знает. На слушания пришли всего 78 человек. В это число помимо депутатов и чиновников мэрии, почетных граждан города и членов Молодежного парламента записали сотрудников аппарата горсовета и даже журналистов. Непосредственно горожан, как говорится, с улицы, было раз, два и обчелся.
В следующем году доходы бюджета планируются в сумме 19,1 млрд рублей, расходы — 19,2 миллиарда, дефицит — 106 млн рублей. Деньги мэрия предлагает потратить на завершение строительства школы в «Елецком», ФОК в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, а также благоустройство общественных территорий, социальные программы и прочее.
Один из тех самых граждан с улицы, Владимир Станский, предложил «милым дамам, которые управляют Липецком», поделиться полномочиями с мужчинами. «Пришло время нестандартных решений, пришло время солдатской мысли. Нужно воинам принимать участие в жизни города».
— А где же метро? Катающиеся камни? Мосты? Бесплатные автостоянки для рабочих и крестьян, про народные гаражи и не вспоминаю, — поинтересовался Mikl.
— Дорогу осветите от Переделиц до Аглофабрики, — попросила Елена.
— Ямы по Гоголя дом 1-2 заделайте, третий год добиться ничего не можем, ток одни отписки, типа вы первые в реестре и этими завтраками мы уже третий год сыты. — добавил я.
— По улице Ленина, дом 31 в переулке вообще нет освещения и асфальта. Вечером невозможно подойти к дому. Писали, обращались к депутатам и ни какого толка. Если кто на смерть разобьется там, может, тогда обратят внимание. — еще одна просьба от Татьяны.
GOROD48 сегодня спросил у липчан: «Какую зарплату вы считаете нормальной?» Оказалось — в районе 100 000 рублей, при том, что средняя, по официальной статистике, в два раза меньше.
На улице Зегеля в Липецке появилась Котизая. Так скульптор Оксана Мельникова назвала свою композицию, которую ей заказал меценат, пожелавший остаться неизвестным.
Краевед Иван Климов уже пригласил горожан посмотреть на новую достопримечательность и предложил сделать улицу Зегеля липецким Арбатом.
Завтра вновь потеплеет. По прогнозам синоптиков, в Липецке ожидается небольшой мокрый снег. Столбики термометров поднимутся до 2 градусов тепла. Можно вспомнить, что два года назад, в 2021-м, в городе было 9 градусов тепла! Самым холодным за историю метеонаблюдений день 29 ноября стал в далеком 1931 году — 24 градуса мороза.
И полезная информация. Мост в Боринском уже открыт для движения. А завтра с 14.00 возобновляется движение общественного транспорта по улице Краснозаводской. На ней закончился демонтаж подземного перехода.
Электорат