Общество

сегодня, 14:15

Мост в Боринском открыт для движения

4 514
#мост #ремонт #Боринское
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Мост в Боринском открыт для движения

Его ремонтировали более семи месяцев.

Сегодня в Боринском открыто движение по отремонтированному мосту через реку Белый Колодезь. Ремонт моста начался в апреле этого года.

Строители фактически разобрали старый мост и собрали новый. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обошлись в 115 миллионов рублей.

 Во время ремонта автомобили объезжали мост по окружной трассе.
4 514
#мост #ремонт #Боринское
2

Комментарии (4)

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Татьяна караваева

11 минут назад
Посмотрим в работе, время покажет.
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Доцентище

31 минуту назад
Спасибо строителям, если не бюракраты, месяц назад поехали бы
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Все верно товарищи

33 минуты назад
Наконец-то
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007

49 минут назад
Слава Богу!
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