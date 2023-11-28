Общество
сегодня, 14:15
Мост в Боринском открыт для движения
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Его ремонтировали более семи месяцев.
Сегодня в Боринском открыто движение по отремонтированному мосту через реку Белый Колодезь. Ремонт моста начался в апреле этого года.
Строители фактически разобрали старый мост и собрали новый. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обошлись в 115 миллионов рублей.
Во время ремонта автомобили объезжали мост по окружной трассе.
Строители фактически разобрали старый мост и собрали новый. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обошлись в 115 миллионов рублей.
Во время ремонта автомобили объезжали мост по окружной трассе.
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Татьяна караваева
Доцентище
Все верно товарищи
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