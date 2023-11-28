Мост в Боринском открыт для движения

Его ремонтировали более семи месяцев.

Сегодня в Боринском открыто движение по отремонтированному мосту через реку Белый Колодезь. Ремонт моста начался в апреле этого года.



Строители фактически разобрали старый мост и собрали новый. Работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» обошлись в 115 миллионов рублей.



Во время ремонта автомобили объезжали мост по окружной трассе.