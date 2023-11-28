Общество
39 минут назад
Подземный переход закопан. Движение возобновляется
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Сегодня пресс-служба мэрии распространила фото почти готовой дороги на улице Краснозаводской, где подрядчик компании «Мовиста-регионы» месяц назад начал демонтаж подземного перехода.
Движение общественного транспорта по улице возобновится уже завтра, 29 ноября, с 14:00. По прежним схемам поедут автобусы маршрутов № 1т, 19, 33, 323, 325, 378, 379.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
Движение общественного транспорта по улице возобновится уже завтра, 29 ноября, с 14:00. По прежним схемам поедут автобусы маршрутов № 1т, 19, 33, 323, 325, 378, 379.
Фото: пресс-служба мэрии Липецка
8 747
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