Подземный переход закопан. Движение возобновляется

Сегодня пресс-служба мэрии распространила фото почти готовой дороги на улице Краснозаводской, где подрядчик компании «Мовиста-регионы» месяц назад начал демонтаж подземного перехода.Движение общественного транспорта по улице возобновится уже завтра, 29 ноября, с 14:00. По прежним схемам поедут автобусы маршрутов № 1т, 19, 33, 323, 325, 378, 379.