Общество

39 минут назад

Подземный переход закопан. Движение возобновляется

8 747
#подземный переход
5
Подземный переход закопан. Движение возобновляется
Сегодня пресс-служба мэрии распространила фото почти готовой дороги на улице Краснозаводской, где подрядчик компании «Мовиста-регионы» месяц назад начал демонтаж подземного перехода.



Движение общественного транспорта по улице возобновится уже завтра, 29 ноября, с 14:00. По прежним схемам поедут автобусы маршрутов № 1т, 19, 33, 323, 325, 378, 379.

Фото: пресс-служба мэрии Липецка
8 747
#подземный переход
5

Комментарии (8)

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И

2 минуты назад
Через сколько эта часть трассы провалиться...делаем ставки
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Ольга

4 минуты назад
Хорошо что закопали использовался не по назначению как общественный туалет.
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Павел

14 минут назад
А то, что закопали - хорошо. Переход просто через дорогу в одном уровне без необходимости подниматься и спускаться - удобнее для всех!
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Павел

14 минут назад
1т теперь - это временная замена трамвая, маршрут от Чехова через 24 микрорайон до кольца 9 микрорайона, 323 здесь ни при чём
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смотритель зоопарка

18 минут назад
ждем провалы
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Гость

20 минут назад
Эх, действительно, скатились больше чем на 100 лет назад, обидно.
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МестныйЯ

21 минуту назад
Нет маршрута 1т. От слова вообще! Муниципальный маршрут полностью отдали в частные руки - маршрут 323. И, я так понимаю, 33а и 323а будут вопреки всему мотаться и дальше по встречной на Коммунистической?)))
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Эх

25 минут назад
Деды строили а мы только ломать и закапывать можем.
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Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
Бизнес

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