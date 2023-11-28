Общество
18 минут назад
При обсуждении бюджета Липецка предложили отказаться от трамваев, резиновых сапог и национальных проектов
Эти призывы прозвучали на публичных слушаниях проекта бюджета-2024.
Сегодня в Липецком горсовете прошли итоговые публичные слушания проекта городского бюджета-2024 год. С 23 по 28 ноября в главный финансовый документ Липецка горожане и депутаты направили более ста предложений. Самые значимые из них — финансирование сноса и демонтажа незаконных металлических гаражей на территории города, проектирование автомобильно-пешеходного моста в створе улицы Боевой проезд с выходом на улицу Гагарина, разработка мер по понижению грунтовых вод в частном секторе Опытной станции, ремонт и освещение ряда дорог и тротуаров, озеленение города.
На финал публичных слушаний пришли всего 78 человек. В это число помимо депутатов и чиновников мэрии, почетных граждан города и членов молодежного парламента записали сотрудников аппарата горсовета и даже журналистов. Непосредственно горожан, как говорится, с улицы, было раз, два и обчелся.
Почетные граждане с увлечением рассматривали друг у друга награды на лацканах пиджаков
О проекте бюджета рассказывала Татьяна Григорова, председатель городского департамента финансов. Очень емко, демонстрируя слайды, она сообщила о главных цифрах бюджета следующего года: доходы — 19,1 млрд рублей, расходы — 19,2 миллиарда, дефицит в 106 млн рублей. Татьяна Григорова надеется на рост трансферов из вышестоящих бюджетов, что увеличит доходы и расходы города. Ее оптимизм основывается на итогах этого года, когда поступления из вышестоящих бюджетов выросли вдвое от планировавшихся, составив к концу года 17 млрд рублей.
На реализацию нацпроектов в Липецке направят более трех миллиардов: на «Безопасные и качественные дороги» – 1,4 млрд рублей, на «Образование» — 1,3 миллиарда, на «Жилье и городскую среду» — почти 400 миллионов.
— Бюджет Липецка сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу составит 65% или 12,5 миллиардов рублей. На бюджет развития в 2024 году будет направлено 3,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на завершение строительства школы в «Елецком», ФОК в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий, — сказала Татьяна Григорова.
После выступления председателя департамента образования Светланы Бедровой и заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры Виктории Мочаловой слово предоставили записавшимся на выступления горожанам.
В этот раз постоянный участник публичных слушаний Владимир Станский, называющий себя «рабом божьим Владимиром», не принес никаких подарков мэру — ни балалайки, ни лаптей, ни лыж, ни сделанных из бутылочных крышек медалек. Главный тезис его выступления: выделять бюджетные средства только на те проекты, у которых есть соинвесторы из числа частных лиц или бизнесменов. Поэтому все национальные проекты нужно свернуть:
— Липецку не нужен трамвай, не нужно на него тратить миллиарды. У нас хорошо ходят автобусы. На новых трамваях даже задаром никто не поедет! Нужно отказаться от всех нацпроектов до той поры, пока мы не одержали победы.
Потом Станский переключился на критику городских властей. Он предложил «милым дамам, которые управляют Липецком», поделиться полномочиями с мужчинами. «Пришло время нестандартных решений, пришло время солдатской мысли. Нужно воинам принимать участие в жизни города»:
— До тех пор, пока в органах представительской власти будет только одна партия, мы никакого развития не получим. Поэтому все ходят строем, хлопают в ладоши и кивают головой.
В конце своего выступления раб божий Владимир процитировал строки из знаменитой баллады Владимира Высоцкого: «Ложь и зло — погляди, как их лица грубы, и всегда позади вороньё и гробы!» и ушел с трибуны.
А депутат горсовета Андрей Захаров начал свою речь с киноцитаты:
— Начну со сцены из советского культового фильма «Двенадцать мгновений весны». Когда шеф гестапо, обращаясь к советскому разведчику Исаеву, говорит, что «Мы возродимся тогда, когда на приветствие «Здравствуйте!» услышим приветствие «Хайль!»
Дальше преподаватель липецкого авиацентра предложил увеличить премии тем, кто учат детей патриотизму, учителям липецкий школ и гимназий. «В наших силах создать условия, чтобы простые труженики, стоящие у истоков формирования государственности, почувствовали на себе теплоту и заботу исполнительной и публичной власти властей».
Потом Андрей Захаров внес предложения, которые непосредственность касаются его избирателей, живущих на территории Военного городка: «Надо, чтобы они навсегда забыли о таком предмете гардероба, как резиновые сапоги производства Чебоксарской фабрики или Китайской народной республики». И потребовал выделения денег на восстановление асфальта в этом районе городе.
Его коллега по депутатскому корпусу Екатерина Пинаева призвала мэрию дорешать проблемы в ее округе: заасфальтировать территорию 103-го детского сада, отремонтировать безымянный сквозной проезд, соединяющий улицы Доватора, Крылова, Хмельницкого, Достоевского и дороги в частном секторе. Со своими слайдами к трибуне вышла липчанка Алина Косилова, оказавшаяся женой депутата областного Совета Ивана Косилова, недавнего члена КПРФ, а теперь члена фракции «Депутаты Липецка». Показывая фотографии разбитых тротуаров, внутриквартальных дорог, поломанных детских площадок, она просила мэрию учесть в бюджете расходы на восстановление благоустройства. Неожиданно много предложений о точечном наведении порядка внесли Сергей Козлов и Екатерина Иноземцева, члены Молодежного парламента, странного органа, с которым все носятся как с писаной торбой. Среди их предложений — установить биотуалеты на конечных остановках автобусов и наклеить на всем общественном транспорте герб Липецка.
— Работа над главным финансовым документом города продолжается. На профильных комиссиях горсовета мы его рассмотрим в деталях. По итогам сформируем рекомендации публичных слушаний, которые войдут в проект Бюджета, — сообщила вице-спикер горсовета Светлана Бессонова, председатель публичных слушаний.
Первое чтение бюджета-2024 состоится на сессии горсовета 12 декабря, а 26 декабря на заключительной в этом году сессии горсовет примет его окончательную редакцию.
На финал публичных слушаний пришли всего 78 человек. В это число помимо депутатов и чиновников мэрии, почетных граждан города и членов молодежного парламента записали сотрудников аппарата горсовета и даже журналистов. Непосредственно горожан, как говорится, с улицы, было раз, два и обчелся.
Почетные граждане с увлечением рассматривали друг у друга награды на лацканах пиджаков
О проекте бюджета рассказывала Татьяна Григорова, председатель городского департамента финансов. Очень емко, демонстрируя слайды, она сообщила о главных цифрах бюджета следующего года: доходы — 19,1 млрд рублей, расходы — 19,2 миллиарда, дефицит в 106 млн рублей. Татьяна Григорова надеется на рост трансферов из вышестоящих бюджетов, что увеличит доходы и расходы города. Ее оптимизм основывается на итогах этого года, когда поступления из вышестоящих бюджетов выросли вдвое от планировавшихся, составив к концу года 17 млрд рублей.
На реализацию нацпроектов в Липецке направят более трех миллиардов: на «Безопасные и качественные дороги» – 1,4 млрд рублей, на «Образование» — 1,3 миллиарда, на «Жилье и городскую среду» — почти 400 миллионов.
— Бюджет Липецка сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу составит 65% или 12,5 миллиардов рублей. На бюджет развития в 2024 году будет направлено 3,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на завершение строительства школы в «Елецком», ФОК в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий, — сказала Татьяна Григорова.
После выступления председателя департамента образования Светланы Бедровой и заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры Виктории Мочаловой слово предоставили записавшимся на выступления горожанам.
В этот раз постоянный участник публичных слушаний Владимир Станский, называющий себя «рабом божьим Владимиром», не принес никаких подарков мэру — ни балалайки, ни лаптей, ни лыж, ни сделанных из бутылочных крышек медалек. Главный тезис его выступления: выделять бюджетные средства только на те проекты, у которых есть соинвесторы из числа частных лиц или бизнесменов. Поэтому все национальные проекты нужно свернуть:
— Липецку не нужен трамвай, не нужно на него тратить миллиарды. У нас хорошо ходят автобусы. На новых трамваях даже задаром никто не поедет! Нужно отказаться от всех нацпроектов до той поры, пока мы не одержали победы.
Потом Станский переключился на критику городских властей. Он предложил «милым дамам, которые управляют Липецком», поделиться полномочиями с мужчинами. «Пришло время нестандартных решений, пришло время солдатской мысли. Нужно воинам принимать участие в жизни города»:
— До тех пор, пока в органах представительской власти будет только одна партия, мы никакого развития не получим. Поэтому все ходят строем, хлопают в ладоши и кивают головой.
В конце своего выступления раб божий Владимир процитировал строки из знаменитой баллады Владимира Высоцкого: «Ложь и зло — погляди, как их лица грубы, и всегда позади вороньё и гробы!» и ушел с трибуны.
А депутат горсовета Андрей Захаров начал свою речь с киноцитаты:
— Начну со сцены из советского культового фильма «Двенадцать мгновений весны». Когда шеф гестапо, обращаясь к советскому разведчику Исаеву, говорит, что «Мы возродимся тогда, когда на приветствие «Здравствуйте!» услышим приветствие «Хайль!»
Дальше преподаватель липецкого авиацентра предложил увеличить премии тем, кто учат детей патриотизму, учителям липецкий школ и гимназий. «В наших силах создать условия, чтобы простые труженики, стоящие у истоков формирования государственности, почувствовали на себе теплоту и заботу исполнительной и публичной власти властей».
Потом Андрей Захаров внес предложения, которые непосредственность касаются его избирателей, живущих на территории Военного городка: «Надо, чтобы они навсегда забыли о таком предмете гардероба, как резиновые сапоги производства Чебоксарской фабрики или Китайской народной республики». И потребовал выделения денег на восстановление асфальта в этом районе городе.
Его коллега по депутатскому корпусу Екатерина Пинаева призвала мэрию дорешать проблемы в ее округе: заасфальтировать территорию 103-го детского сада, отремонтировать безымянный сквозной проезд, соединяющий улицы Доватора, Крылова, Хмельницкого, Достоевского и дороги в частном секторе. Со своими слайдами к трибуне вышла липчанка Алина Косилова, оказавшаяся женой депутата областного Совета Ивана Косилова, недавнего члена КПРФ, а теперь члена фракции «Депутаты Липецка». Показывая фотографии разбитых тротуаров, внутриквартальных дорог, поломанных детских площадок, она просила мэрию учесть в бюджете расходы на восстановление благоустройства. Неожиданно много предложений о точечном наведении порядка внесли Сергей Козлов и Екатерина Иноземцева, члены Молодежного парламента, странного органа, с которым все носятся как с писаной торбой. Среди их предложений — установить биотуалеты на конечных остановках автобусов и наклеить на всем общественном транспорте герб Липецка.
— Работа над главным финансовым документом города продолжается. На профильных комиссиях горсовета мы его рассмотрим в деталях. По итогам сформируем рекомендации публичных слушаний, которые войдут в проект Бюджета, — сообщила вице-спикер горсовета Светлана Бессонова, председатель публичных слушаний.
Первое чтение бюджета-2024 состоится на сессии горсовета 12 декабря, а 26 декабря на заключительной в этом году сессии горсовет примет его окончательную редакцию.
?