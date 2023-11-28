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18 минут назад

При обсуждении бюджета Липецка предложили отказаться от трамваев, резиновых сапог и национальных проектов

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#бюджет #публичные слушания #Липецкий горсовет
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При обсуждении бюджета Липецка предложили отказаться от трамваев, резиновых сапог и национальных проектов

Эти призывы прозвучали на публичных слушаниях проекта бюджета-2024.

Сегодня в Липецком горсовете прошли итоговые публичные слушания проекта городского бюджета-2024 год. С 23 по 28 ноября в главный финансовый документ Липецка горожане и депутаты направили более ста предложений. Самые значимые из них — финансирование сноса и демонтажа незаконных металлических гаражей на территории города, проектирование автомобильно-пешеходного моста в створе улицы Боевой проезд с выходом на улицу Гагарина, разработка мер по понижению грунтовых вод в частном секторе Опытной станции, ремонт и освещение ряда дорог и тротуаров, озеленение города.

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На финал публичных слушаний пришли всего 78 человек. В это число помимо депутатов и чиновников мэрии, почетных граждан города и членов молодежного парламента записали сотрудников аппарата горсовета и даже журналистов. Непосредственно горожан, как говорится, с улицы, было раз, два и обчелся.

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Почетные граждане с увлечением рассматривали друг у друга награды на лацканах пиджаков  

О проекте бюджета рассказывала Татьяна Григорова, председатель городского департамента финансов. Очень емко, демонстрируя слайды, она сообщила о главных цифрах бюджета следующего года: доходы — 19,1 млрд рублей, расходы — 19,2 миллиарда, дефицит в 106 млн рублей. Татьяна Григорова надеется на рост трансферов из вышестоящих бюджетов, что увеличит доходы и расходы города. Ее оптимизм основывается на итогах этого года, когда поступления из вышестоящих бюджетов выросли вдвое от планировавшихся, составив к концу года 17 млрд рублей.

На реализацию нацпроектов в Липецке направят более трех миллиардов: на «Безопасные и качественные дороги» – 1,4 млрд рублей, на «Образование» — 1,3 миллиарда, на «Жилье и городскую среду» — почти 400 миллионов.

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— Бюджет Липецка сохранит свою социальную направленность. Доля расходов на социально-культурную сферу составит 65% или 12,5 миллиардов рублей. На бюджет развития в 2024 году будет направлено 3,2 миллиарда рублей. Средства пойдут на завершение строительства школы в «Елецком», ФОК в Сселках, реконструкцию дорог и мостов, благоустройство общественных территорий, — сказала Татьяна Григорова.

После выступления председателя департамента образования Светланы Бедровой и заместителя председателя департамента градостроительства и архитектуры Виктории Мочаловой слово предоставили записавшимся на выступления горожанам.

В этот раз постоянный участник публичных слушаний Владимир Станский, называющий себя «рабом божьим Владимиром», не принес никаких подарков мэру — ни балалайки, ни лаптей, ни лыж, ни сделанных из бутылочных крышек медалек. Главный тезис его выступления: выделять бюджетные средства только на те проекты, у которых есть соинвесторы из числа частных лиц или бизнесменов. Поэтому все национальные проекты нужно свернуть:

— Липецку не нужен трамвай, не нужно на него тратить миллиарды. У нас хорошо ходят автобусы. На новых трамваях даже задаром никто не поедет! Нужно отказаться от всех нацпроектов до той поры, пока мы не одержали победы.

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Потом Станский переключился на критику городских властей. Он предложил «милым дамам, которые управляют Липецком», поделиться полномочиями с мужчинами. «Пришло время нестандартных решений, пришло время солдатской мысли. Нужно воинам принимать участие в жизни города»:

— До тех пор, пока в органах представительской власти будет только одна партия, мы никакого развития не получим. Поэтому все ходят строем, хлопают в ладоши и кивают головой.

В конце своего выступления раб божий Владимир процитировал строки из знаменитой баллады Владимира Высоцкого: «Ложь и зло — погляди, как их лица грубы, и всегда позади вороньё и гробы!» и ушел с трибуны.

А депутат горсовета Андрей Захаров начал свою речь с киноцитаты:

— Начну со сцены из советского культового фильма «Двенадцать мгновений весны». Когда шеф гестапо, обращаясь к советскому разведчику Исаеву, говорит, что «Мы возродимся тогда, когда на приветствие «Здравствуйте!» услышим приветствие «Хайль!»

Дальше преподаватель липецкого авиацентра предложил увеличить премии тем, кто учат детей патриотизму, учителям липецкий школ и гимназий. «В наших силах создать условия, чтобы простые труженики, стоящие у истоков формирования государственности, почувствовали на себе теплоту и заботу исполнительной и публичной власти властей».

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Потом Андрей Захаров внес предложения, которые непосредственность касаются его избирателей, живущих на территории Военного городка: «Надо, чтобы они навсегда забыли о таком предмете гардероба, как резиновые сапоги производства Чебоксарской фабрики или Китайской народной республики». И потребовал выделения денег на восстановление асфальта в этом районе городе.

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Его коллега по депутатскому корпусу Екатерина Пинаева призвала мэрию дорешать проблемы в ее округе: заасфальтировать территорию 103-го детского сада, отремонтировать безымянный сквозной проезд, соединяющий улицы Доватора, Крылова, Хмельницкого, Достоевского и дороги в частном секторе. Со своими слайдами к трибуне вышла липчанка Алина Косилова, оказавшаяся женой депутата областного Совета Ивана Косилова, недавнего члена КПРФ, а теперь члена фракции «Депутаты Липецка». Показывая фотографии разбитых тротуаров, внутриквартальных дорог, поломанных детских площадок, она просила мэрию учесть в бюджете расходы на восстановление благоустройства. Неожиданно много предложений о точечном наведении порядка внесли Сергей Козлов и Екатерина Иноземцева, члены Молодежного парламента, странного органа, с которым все носятся как с писаной торбой. Среди их предложений — установить биотуалеты на конечных остановках автобусов и наклеить на всем общественном транспорте герб Липецка.

— Работа над главным финансовым документом города продолжается. На профильных комиссиях горсовета мы его рассмотрим в деталях. По итогам сформируем рекомендации публичных слушаний, которые войдут в проект Бюджета, — сообщила вице-спикер горсовета Светлана Бессонова, председатель публичных слушаний.

Первое чтение бюджета-2024 состоится на сессии горсовета 12 декабря, а 26 декабря на заключительной в этом году сессии горсовет примет его окончательную редакцию.
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#бюджет #публичные слушания #Липецкий горсовет
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Комментарии (1)

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8 минут назад
Шоу - ни о чем. На что выделит федеральный бюджет то, может быть частично, и сделают.
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