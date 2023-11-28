Потепление и снегопады — к Липецкой области приближается циклон с Атлантики

29 ноября днем к территории Липецкой области приблизится атлантический циклон – ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. 30 ноября ночью влияние циклона усилится, ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. 1 декабря с выходом очередного циклона с юго-запада ожидается небольшой, местами умеренный снег.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 ноября и 1 декабря — 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы, 30 ноября — 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, днем — от -2 до +3 градусов.



В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.



День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931году – 24 градусов мороза.





