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Потепление и снегопады — к Липецкой области приближается циклон с Атлантики

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#потепление #снегопад
Потепление и снегопады — к Липецкой области приближается циклон с Атлантики

29 ноября днем к территории Липецкой области приблизится атлантический циклон – ожидаются небольшие осадки в виде мокрого снега. 30 ноября ночью влияние циклона усилится, ожидаются умеренные осадки в виде снега и мокрого снега. 1 декабря с выходом очередного циклона с юго-запада ожидается небольшой, местами умеренный снег. 

Среднесуточные температуры воздуха составят: 29 ноября и 1 декабря — 3-4 градуса мороза, что в пределах нормы, 30 ноября — 1 градус мороза, что на 2-3 градуса выше нормы. 

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 29 ноября в Липецкой области облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, на дорогах местами гололедица. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек, местами порывы до 17 м/сек. Ночью температура воздуха составит от -4 до -9 градусов, днем — от -2 до +3 градусов. 

В Липецке облачно, ночью без существенных осадков, днем небольшие снег и мокрый снег. Температура воздуха ночью — от -5 до -7 градусов, днем — от 0 до +2 градусов.

День 29 ноября стал самым теплым в Липецке в 2021 году, тогда в городе было +9. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1931году – 24 градусов мороза. 


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#потепление #снегопад

Комментарии (3)

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Дворник

8 минут назад
Вася, а чистить пойдëшь?
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Ужас

32 минуты назад
Ужас какая погода, от этих перепадов аж спать плохо
ответить

Вася

56 минут назад
Хоть бы снег выпал метра на полтора!
ответить
Грандиозную детскую площадку Липецка проектируют на закрытой территории!
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