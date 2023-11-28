Какую зарплату вы считаете нормальной?

Оказалось, что для жизни в Липецке нужны от 40 000 до 100 000 рублей.

Мы спросили у горожан, какой зарплаты достаточно для жизни в Липецке. Разброс сумм оказался очень большим. Одни считают, что достаточно зарплаты от 40 000 рублей, другие — в 200 000. Чаще всего назывались суммы близкие к 100 000 рублей.



По данным статистики, средняя зарплата в Липецке немного превышает 50 000 рублей.