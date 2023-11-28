ПозиTиV

17 минут назад

Какую зарплату вы считаете нормальной?

9 364
#Говорит Липецк
1

Оказалось, что для жизни в Липецке нужны от 40 000 до 100 000 рублей.

Мы спросили у горожан, какой зарплаты достаточно для жизни в Липецке. Разброс сумм оказался очень большим. Одни считают, что достаточно зарплаты от 40 000 рублей, другие — в 200 000. Чаще всего назывались суммы близкие к 100 000 рублей.

По данным статистики, средняя зарплата в Липецке немного превышает 50 000 рублей.
9 364
#Говорит Липецк
1

Комментарии (9)

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А лександр

2 минуты назад
Пожелания будут кем то учтены? Для чего и для кого эти опросы?
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Тунеядец

7 минут назад
100 тысяч у меня зарплата 70 тысяч
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Бюджетник

8 минут назад
В липецке, санитарки в роддоме получают 15000-17000,месте с авансом
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Липчанин

9 минут назад
Средняя это как? Лисин + все остальные )
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Лиза

10 минут назад
Чтобы себе ни в чем не отказывать вполне достаточно 20-25 тысяч.Но это конечно нереальные мечты.
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Как так-то?

10 минут назад
Если семья с детьми, то на руках должно быть не менее 100 тысяч рублей. И это без кредитов и всякой другой всячины.
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Вася

11 минут назад
Нужно было спросить и сколько получают) хотеть то много чего можно)
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Кирилл

12 минут назад
Получаю 50.000. Живу один и мне не хватает. Люблю пивка попить, вкусно покушать, одеться. Не хватает буквально 20. 000 тыс. Чувствовал себя бы уверенно при зарплате в 70к.
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Житель

12 минут назад
Тысяч 400 должно хватить...
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