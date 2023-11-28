В трех районных больницах — новые главврачи

Сегодня новых руководителей представят коллективам Добринской, Лев-Толстовской и Становлянской больниц.

GOROD48 стало известно о назначении новых главных врачей Добринской центральной районной больницы, Лев-Толстовской и Становлянской районных больниц. Сегодня их представят коллективам клиник.



Главным врачом Добринской ЦРБ назначена Алевтина Третьякова, которая работала в этой больнице заместителем главного врача. Коллектив Лев-Толстовской больницы возглавит Александр Рубцов, врач-психиатр Лебедянской ЦРБ, работавший ранее главным врачом Краснинской районной больницы. Главным врачом Становлянской районной больницы назначена Елена Маркина — заведующая инфекционным отделением Елецкой горбольницы №1 имени Н.А. Семашко.



Возглавлявшая Добринскую ЦРБ Лилия Самошина назначена заместителем начальника областного управления здравоохранения, исполнявший обязанности главврача Лев-Толстовской больницы Роман Шахов вернулся на должность заместителя главврача этого учреждения, а вот уже бывшему главному врачу Становлянской больницы Денису Ветлугину пока не нашли нового места работы.