Общество

43 минуты назад

В трех районных больницах — новые главврачи

2 787
#медицина
В трех районных больницах — новые главврачи

Сегодня новых руководителей представят коллективам Добринской, Лев-Толстовской и Становлянской больниц.

GOROD48 стало известно о назначении новых главных врачей Добринской центральной районной больницы, Лев-Толстовской и Становлянской районных больниц. Сегодня их представят коллективам клиник.

Главным врачом Добринской ЦРБ назначена Алевтина Третьякова, которая работала в этой больнице заместителем главного врача. Коллектив Лев-Толстовской больницы возглавит Александр Рубцов, врач-психиатр Лебедянской ЦРБ, работавший ранее главным врачом Краснинской районной больницы. Главным врачом Становлянской районной больницы назначена Елена Маркина — заведующая инфекционным отделением Елецкой горбольницы №1 имени Н.А. Семашко.

Возглавлявшая Добринскую ЦРБ Лилия Самошина назначена заместителем начальника областного управления здравоохранения, исполнявший обязанности главврача Лев-Толстовской больницы Роман Шахов вернулся на должность заместителя главврача этого учреждения, а вот уже бывшему главному врачу Становлянской больницы Денису Ветлугину пока не нашли нового места работы.
2 787
#медицина

Комментарии (2)

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иггнатовский

6 минут назад
на 03 когда перемены?
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Заменимый

18 минут назад
Когда же на Сырским Руднике постоят нормальную хорошую Больницу/Поликлинику, как появились Университетский и Елецкий? Все для них, а про нас забыли. Все рушится, все аварийное. Хотим внимание к себе и мы. По медицине, освещению, транспорту.
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