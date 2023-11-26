Погода в Липецке

10 минут назад

Южный циклон удерживает в Липецкой области тёплую, сырую и ветреную погоду

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#Погода
Южный циклон удерживает в Липецкой области тёплую, сырую и ветреную погоду

27 ноября с прохождением через территорию Липецкой области южного циклона с юга на север ожидаются сильные осадки разной интенсивности – мокрый снег местами с дождем, местами налипание мокрого снега, гололед, гололедица, ветер усилится до 15-20 м/сек. 28 ноября интенсивность осадков уменьшится. 29 ноября атмосферное давление начнет расти, небольшой снег ожидается днем лишь местами.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 27 ноября – 2 градуса тепла, что на 4-5 градусов выше нормы, 28 ноября – 4-5 градусов мороза, что на 1-2 градуса ниже нормы, 29 ноября – 3-4 градуса мороза, что около нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 27 ноября в Липецкой области облачно, пройдут осадки в виде дождя и мокрого снега, ночью местами сильные, ночью местами налипание мокрого снега, гололед, на дорогах гололедица. Ветер южный, 8-13 м/сек, местами порывы до 15-20 м/сек. Ночью температура будет от -1 до +4 градусов, днем она составит от +1 до +6 градусов.

В Липецке облачно, ночью сильные, днем умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя. Температура ночью будет около 0 градусов, днем она составит от +3 до +4 градусов.

День 27 ноября стал самым теплым в Липецке в 1969 году, тогда в городе было +12. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1989году – 24 градусов мороза.

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#Погода

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