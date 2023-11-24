Происшествия

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Двое бывших полицейских спрятали боеприпасы времен Великой Отечественной для сохранения показателей

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#превышение полномочий #боеприпасы
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Двое бывших полицейских спрятали боеприпасы времен Великой Отечественной для сохранения показателей

 Оба обвинены в незаконном обороте боеприпасов и превышении полномочий 

Областной управление следкома направило в суд дело двух бывших полицейских, обвиняемых в превышение должностных полномочий и незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, по предварительному сговору, с использованием служебного положения. 
 
В конце мая прошлого года полицейские проверяли сообщение жителя Лебедянского района о схроне боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В указанном мужчиной месте полицейские нашли нашли прикопанный мешок с металлическим ящиком, в котором находились пять немецких минометных мин и четыре 37-миллиметровых  унитарных патрона. С этими боеприпасами они отправились в отдел полиции, где  узнали от коллег, что взрывчатые устройства положено изымать с участием саперов.

Как считает следствие, полицейские, чтобы скрыть нарушение и сохранить показатель раскрываемости преступлений, положили в ящик металлом. Затем сфотографировали открытый ящик и приобщили снимки к материалу проверки, инсценировав тем самым отсутствие на осмотренном участке взрывных устройств. Мины и патроны они перевезли и спрятали в неустановленном следствием месте.
 
«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты не признали, настаивая на версии с металлолом. Их доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.

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#превышение полномочий #боеприпасы
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Комментарии (5)

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Думаю

10 минут назад
Ну, на СВО отправили.
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Прутик

16 минут назад
Не доказано, что в ящике были мины и патроны. Необходимо доказать, что те предметы которые были в ящике являются взрывными устройствами и боеприпасами, а при их отсутствии это недоказуемо. При таких обстоятельствах вынесение обвинительного приговора - нарушение законности, так как не доказано наличие предмета преступления по статье 222 и статье 222.1. А рассказать можно даже о том, что там была ядерная бомба, но это надо достоверно установить. Отсутствует достоверность и достаточность доказательств.
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Прутик

29 минут назад
А что такое "металлом" и с чем его едят?
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Ну

33 минуты назад
Так где мины?
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нургалиев

54 минуты назад
после реформы в полиции пришли самые лучшие и честные сотрудники
ответить
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#рыбалка #браконьерство
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