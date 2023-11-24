Двое бывших полицейских спрятали боеприпасы времен Великой Отечественной для сохранения показателей

Оба обвинены в незаконном обороте боеприпасов и превышении полномочий





Областной управление следкома направило в суд дело двух бывших полицейских, обвиняемых в превышение должностных полномочий и незаконном хранении и перевозке взрывных устройств, по предварительному сговору, с использованием служебного положения.



В конце мая прошлого года полицейские проверяли сообщение жителя Лебедянского района о схроне боеприпасов времён Великой Отечественной войны. В указанном мужчиной месте полицейские нашли нашли прикопанный мешок с металлическим ящиком, в котором находились пять немецких минометных мин и четыре 37-миллиметровых унитарных патрона. С этими боеприпасами они отправились в отдел полиции, где узнали от коллег, что взрывчатые устройства положено изымать с участием саперов.



Как считает следствие, полицейские, чтобы скрыть нарушение и сохранить показатель раскрываемости преступлений, положили в ящик металлом. Затем сфотографировали открытый ящик и приобщили снимки к материалу проверки, инсценировав тем самым отсутствие на осмотренном участке взрывных устройств. Мины и патроны они перевезли и спрятали в неустановленном следствием месте.



«В ходе расследования уголовного дела вину в совершении преступления фигуранты не признали, настаивая на версии с металлолом. Их доводы проверены в ходе следствия и опровергнуты собранными доказательствами, в числе которых показания свидетелей, результаты очных ставок, следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.



