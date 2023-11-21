Владелец припарковавшей крутую «Ауди» с крутым номером на тротуар у горсовета пообещал больше так не делать.

Сегодня кто-то припарковал на тротуаре у горсовета крутую «Ауди» с крутым номером. После сессии в нее сел один из депутатов. Возможно, он нарушил Правила дорожного движения потому, что приехал на сессию без верхней одежды и боялся замерзнуть?



— А я не знал, что нарушаю правила. Я больше так не буду, — сказал парламентарий корреспонденту GOROD48.



В январе 2017 года на тротуаре у здания горсовета свой «Ниссан-Патрол» оставил другой депутат. Он тоже пообещал больше не нарушать ПДД и Правила благоустройства Липецка и потом действительно их не нарушал.