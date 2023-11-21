Общество

сегодня, 14:30

«Я больше так не буду»

31 2174
#парковка
10
«Я больше так не буду»

Владелец припарковавшей крутую «Ауди» с крутым номером на тротуар у горсовета пообещал больше так не делать.

Сегодня кто-то припарковал на тротуаре у горсовета крутую «Ауди» с крутым номером. После сессии в нее сел один из депутатов. Возможно, он нарушил Правила дорожного движения потому, что приехал на сессию без верхней одежды и боялся замерзнуть?

— А я не знал, что нарушаю правила. Я больше так не буду, — сказал парламентарий корреспонденту GOROD48.

В январе 2017 года на тротуаре у здания горсовета свой «Ниссан-Патрол» оставил другой депутат. Он тоже пообещал больше не нарушать ПДД и Правила благоустройства Липецка и потом действительно их не нарушал.
31 2174
#парковка
10

Комментарии (31)

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Фобос

12 минут назад
А что за депутат то был? Кто именно? Может кто-то сказать?
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ё

13 минут назад
Значит не знал, что нарушает правила. Административный штраф, а не предупреждение и на повторную сдачу экзамена на знание ПДД!
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Г

16 минут назад
Хорошо,что не сказал,я ребенок
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игорь

20 минут назад
это говорит о том что законы писаны для холопов
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Автохам

22 минуты назад
О как, конечно можно. Демократия же..
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Городу48 !!!!!!

28 минут назад
17 Mar 2020 Среди автохамов попадаются и депутаты? Новая подборка наглой и беспардонной парковки. Перл сегодняшней подборки главных автохамов – этот автомобиль с номерами «001». Это же нужно одним махом и заслонить часть тротуара и встать на пешеходном переходе.Фото сделано 7 марта на улице Волгоградской в р-не школы № 3
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Саня

33 минуты назад
Какого нибудь работягу на калине вывернулибы наизнанку и обещания не слушали
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Депутату

36 минут назад
Да ладно..., перелогиньтесь неуважаемый.
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Контингент

36 минут назад
Так на виду только хозяева жизни делают! Если так оставить, то законы только для крестьян?
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управление ГИБДД

36 минут назад
Пенсионерка, на сегодняшней сессии , всех депутатов было видно . Так кто же это был ? Неприкасаемых у нас нет.
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