Общество
55 минут назад
Скончалась депутат облсовета Людмила Яськова
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Людмила Яськова тяжело болела.
Сегодня, после продолжительной болезни, скончалась депутат областного совета Людмила Яськова, сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкого областного совета.
Людмила Яськова родилась в 1971 году в Липецке. В 1990 году окончила Липецкий кооперативный техникум, товаровед продовольственных и непродовольственных товаров, в 2004 году – ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», квалификация – учитель истории. Работала товароведом, товароведом диспетчером ОАО «Кагорта», секретарем-референтом в ТОО «Липецк-бакалея», секретарем-делопроизводителем в Больше-Хоммутецкой средней школе. С августа 1999 года работала в Липецком государственном педагогическом университете: лаборантом, ассистентом кафедры истории и экономической теории, старшим преподавателем кафедры новейшей истории России. С мая 2012 по сентябрь 2020 года работала в Липецком городском Совете депутатов: консультантом экспертно-аналитического управления, заместителем председателя постоянной комиссии. С апреля по сентябрь 2021 года – начальник общего отдела Липецкого городского Совета депутатов.
Награждена Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов.
Избиралась депутатом Липецкого областного Совета депутатов четвертого созыва, депутатом Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва.
19 сентября 2021 года избрана депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва в составе областного списка партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На первой сессии областного Совета седьмого созыва была избрана председателем природоохранного комитета на профессиональной постоянной основе.
Фото: www.oblsovet.ru
Людмила Яськова родилась в 1971 году в Липецке. В 1990 году окончила Липецкий кооперативный техникум, товаровед продовольственных и непродовольственных товаров, в 2004 году – ГОУ ВПО «Липецкий государственный педагогический университет», квалификация – учитель истории. Работала товароведом, товароведом диспетчером ОАО «Кагорта», секретарем-референтом в ТОО «Липецк-бакалея», секретарем-делопроизводителем в Больше-Хоммутецкой средней школе. С августа 1999 года работала в Липецком государственном педагогическом университете: лаборантом, ассистентом кафедры истории и экономической теории, старшим преподавателем кафедры новейшей истории России. С мая 2012 по сентябрь 2020 года работала в Липецком городском Совете депутатов: консультантом экспертно-аналитического управления, заместителем председателя постоянной комиссии. С апреля по сентябрь 2021 года – начальник общего отдела Липецкого городского Совета депутатов.
Награждена Почетной грамотой Липецкого областного Совета депутатов.
Избиралась депутатом Липецкого областного Совета депутатов четвертого созыва, депутатом Липецкого городского Совета депутатов пятого созыва.
19 сентября 2021 года избрана депутатом Липецкого областного Совета депутатов седьмого созыва в составе областного списка партии «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость». На первой сессии областного Совета седьмого созыва была избрана председателем природоохранного комитета на профессиональной постоянной основе.
Фото: www.oblsovet.ru
4 1576
Думаю
Горожанка
Ири
Аноним