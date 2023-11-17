Происшествия

20 минут назад

«ВАЗ» слетел в кювет и врезался в столб: 18-летний водитель в больнице

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#авария #ДТП
«ВАЗ» слетел в кювет и врезался в столб: 18-летний водитель в больнице

За сутки на дорогах области пострадали три человека.

Утром 16 ноября в Краснинском районе на дороге Красное — Теплое 18-летний водитель «ВАЗ-2105» не справился с управлением, автомобиль съехал в кювет и врезался в столб. По данным ГИБДД, водитель получил травмы, его доставили в больницу.

В селе Ленино около восьми вечера столкнулись автомобили «УАЗ» под управлением 66-летнего мужчины и «Лада Гранта» с 42-летним водителем. В аварии пострадал водитель первого автомобиля — его госпитализировали.

Примерно в это же время на улице Клубной в Чаплыгине 24-летний водитель «Лады Весты» сбил 26-летнюю девушку.  Она получила травмы и была госпитализирована.

«За сутки автоинспекторы зарегистрировали еще 19 аварий, они обошлись без пострадавших.

На дорогах Липецкой области автоинспекторы выявлены 3348 нарушений правил дорожного движения.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения привлечены четверо  водителей, за неиспользование ремней безопасности — 75.

С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 3077 случаев превышения скорости, выезда на полосу встречного движения и нарушений правил парковки», — сообщает УГИБДД по Липецкой области.


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#авария #ДТП

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