Общество
31 минуту назад
Лилию Загееву избрали на пост ректора ЛГТУ
289
За ее кандидатуру проголосовали 93,7% участников университетской конференции.
Сегодня в ЛГТУ прошла конференция педагогов и студентов ЛГТУ по выборам ректора.
Как сообщает пресс-служба правительства, за исполняющую обязанности ректора Лилию Загееву проголосовали 93,7% участков конференции.
Кроме Лилли Загеевой на пост ректора выдвигались кандидатуры проректора по учебной работе Ирины Поляковой и проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности Юрия Шурыгина.
До назначения и.о. ректора ЛГТУ Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. На этой должности в феврале 2023 года ее сменила Инесса Шуйкова.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
Как сообщает пресс-служба правительства, за исполняющую обязанности ректора Лилию Загееву проголосовали 93,7% участков конференции.
Кроме Лилли Загеевой на пост ректора выдвигались кандидатуры проректора по учебной работе Ирины Поляковой и проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности Юрия Шурыгина.
До назначения и.о. ректора ЛГТУ Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. На этой должности в феврале 2023 года ее сменила Инесса Шуйкова.
Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
289