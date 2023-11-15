Общество

31 минуту назад

Лилию Загееву избрали на пост ректора ЛГТУ

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#ЛГТУ #Лилия Загеева
Лилию Загееву избрали на пост ректора ЛГТУ

За ее кандидатуру проголосовали 93,7% участников университетской конференции.

Сегодня в ЛГТУ прошла конференция педагогов и студентов  ЛГТУ по выборам ректора. 

Как сообщает пресс-служба правительства, за исполняющую обязанности ректора Лилию Загееву проголосовали 93,7% участков конференции.

Кроме Лилли Загеевой на пост ректора выдвигались кандидатуры проректора по учебной работе Ирины Поляковой и проректора по административно-хозяйственной работе и безопасности Юрия Шурыгина.

До назначения и.о. ректора ЛГТУ Лилия Загеева возглавляла областное управление образования и науки. На этой должности в феврале 2023 года ее сменила Инесса Шуйкова.

Фото: пресс-служба правительства Липецкой области
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#ЛГТУ #Лилия Загеева

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