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сегодня, 17:16

У руководителей Банка России тоже появились «двойники» в мессенджерах

1 152
#мошенничество
У руководителей Банка России тоже появились «двойники» в мессенджерах

С фейковых страниц отправляют сообщения руководителям крупных компаний или государственных органов.

Банк России сообщил, что от лица его руководителей аферисты создают аккаунты в популярных мессенджерах.

Как сообщили в пресс-службе отделения Банка России по Липецкой области, cтраницы содержат реальные данные (фамилия, имя, отчество, фото – эти сведения берутся из интернета) и выглядят максимально достоверно.

«Используя фальшивые аккаунты якобы служащих Банка России, злоумышленники отправляют сообщения руководителям крупных компаний или государственных органов. В письмах такие лжесотрудники просят помочь им, например, в задержании аферистов в кредитной организации и предупреждают о скором звонке уполномоченного сотрудника из профильного министерства. Они рекомендуют следовать инструкциям звонящего, а о факте разговора никому не рассказывать. После этого злоумышленники звонят потенциальной жертве и под различными предлогами пытаются заполучить доступ к банковским данным или убеждают добровольно перевести деньги на подконтрольные мошенникам счета», – отмечают в пресс-службе.

Липчан предупреждают, что сотрудники Банка России не используют общедоступные мессенджеры или социальные сети для решения служебных вопросов. Обо всех подобных случаях мошенничества необходимо сообщать в полицию.
1 152
#мошенничество

Комментарии (1)

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