Липецкая область — в лидерах по объему платных услуг в Центральном Черноземье

В лидерах среди регионов Черноземья Липецкая область оказалась также по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения. Липецкстат подготовил рейтинг Липецкой области среди регионов Центрального Черноземья (Липецкая, Воронежская, Белгородская, Курская, Тамбовская) в январе-сентябре 2023 года.

По статистическим данным, индекс промышленного производства в Липецкой области в январе-сентябре составил 107,1% по сравнению с тем же периодом 2022 года – это четвертое место среди регионов Центрально-Черноземного района. По объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами на душу населения по виду деятельности «Обрабатывающие производства» (794,1 тысячи рублей) Липецкая область занимает первое место. Этот показатель отражает уровень развития региона, его экономические возможности и потенциал. Для Белгородской области (второе место) он составил 505,8 тысячи рублей на человека. Этот параметр для аутсайдера – Тамбовской области – оказался почти в 3,5 раза ниже, 228,1 тысячи рублей.



За девять месяцев 2023 года в области за счет всех источников финансирования сдано в эксплуатацию 571,5 тысячи квадратных метров общей площади жилых домов – это на 2% выше того же периода прошлого года. По объему введенного жилья в расчете на 1000 человек населения (507,5 квадратных метров) область занимает второе место после Воронежской области (587,9 квадратных метров).



Оборот розничной торговли в расчете на душу населения составил 224,9 тысячи рублей – это второе место после Воронежской области (251,2 тысячи рублей). По объему платных услуг, оказанных на душу населения (60,1 тысячи рублей), наша область стала лидером среди регионов Центрального Черноземья.



В сентябре 2023 года индекс потребительских цен составил 104,1% (к декабрю 2022 года), по этому показателю Липецкая область занимает третье место в Центрально-Черноземном районе.



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата (до удержания НДФЛ) в январе-августе 2023 года составила 50 353 рубля – это третье место после Белгородской области (51 914 рублей) и Воронежской области (51 100 рублей).



Уровень официально зарегистрированной безработицы в Липецкой области на конец сентября 2023 года составил 0,3% экономически активного населения, так же, как в Белгородской области, и является самым низким среди регионов Центрально-Черноземного района.



В январе-августе текущего года по числу родившихся на 1000 человек населения (7,2) Липецкая область занимает совместно с Курской 2-3 место в Центральном Черноземье после Воронежской (7,3) области.



