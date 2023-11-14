Исследование: расходы липецких семей сократились на 12%

Липецкая область оказалась среди десяти регионов, где потребительские расходы в домохозяйствах во втором квартале 2023 года сократились, тогда как в большинстве регионов и целом по стране они увеличились в реальном выражении впервые после введения санкций. Такие данные приводит аналитическая служба аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.





По данным исследования, потребительские расходы домохозяйств в Липецкой области снизились во втором квартале 2023 года по сравнению с тем же периодом 2022 года на 12,2% и составили в среднем на человека 20,7 тысячи рублей (год назад – 22,9 тысячи рублей).



В целом по России расходы на потребление российских домохозяйств выросли на 7% и составили 24,9 тысячи рублей. Восстановлению потребления способствовали рост доходов населения и уход от сберегательной модели поведения, отмечают аналитики. Для анализа использовались опросные данные Росстата о бюджетах российских домашних хозяйств и структуре их потребления. Расходы на потребление включают в себя затраты на приобретение товаров и услуг во всех торговых предприятиях, на рынках и через неорганизованную торговлю, в предприятиях бытового и жилищно-коммунального обслуживания, транспорта, связи, учреждениях культуры, здравоохранения, образования и т. д. Также в расходы записывается стоимость потребленных товаров и услуг, полученных в натуральной форме - произведенных самостоятельно (например, продукция личных подсобных хозяйств) либо полученных в качестве оплаты труда, подарка или через бартер. Доля непосредственно денежных затрат в расходах домохозяйств составляет около 97%.



Рост потребительских расходов домохозяйств во втором квартале 2023 года наблюдался в 75 регионах. Больше всего нарастили траты жители Белгородской области (на 67,5% в реальном выражении по сравнению со вторым кварталом 2022 года, до 37,7 тысячи на человека в месяц), Магаданской области (+55,8%, до 63 тысяч рублей), Ямало-Ненецкого автономного округа (+32,4%, до 50 тысяч), Башкортостана (+27,2%, до 25,3 тысячи рублей), Адыгеи (+27,1%, до 23,1 тысячи рублей).



Сократили потребление по сравнению с показателем годичной давности домохозяйства в 10 регионах. Сильнее всего снизили расходы жители Санкт-Петербурга - на 35,5%, до 30,6 тысячи рублей на человека в месяц. Также уменьшили расходы семьи в Липецкой области (-12,2%, до 20,7 тысячи рублей на человека), Курской области (-10,8%, до 20,2 тысячи рублей), Амурской области (-10%, до 21,6 тысячи рублей), Крыму (-4,3%, до 16,6 тысячи рублей), Приморском крае (-3,3%, до 32,9 тысячи рублей), Бурятии (-1,6%, до 15,6 тысячи рублей), Тульской области (-1,1%, до 18,3 тысячи рублей), Ленинградской области (-0,4%, до 23,6 тысячи рублей) и Смоленской области (-0,2%, до 17,3 тысячи рублей).



