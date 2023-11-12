Когда нашел чужую банковскую карту: искать владельца или выбросить?

«У торгового центра найдена карта банка «…», верну владельцу по паспорту», «Ищу владельца банковской карты – найдена на тротуаре на улице…». Такие объявления периодически появляются в группах в соцсетях – неравнодушные липчане пытаются самостоятельно найти владельцев и вернуть им потерянный доступ к собственным деньгам.

Между тем, благородный порыв может обернуться не самыми приятными последствиями – до обвинения в воровстве денег со счета. GOROD48 предлагает рекомендации, как поступить с такой находкой и не превратиться в обвиняемого.



Буквально пара цифр – на 1 июля 2023 года на руках у жителей Липецкой области по данным регионального отделения Центробанка было более 2,6 миллиона банковских карт. Это на 13% больше, чем годом ранее. Как и любую другую небольшую вещь, карточку можно потерять — выронить или просто забыть на кассе в магазине. Владельцам в этом случае рекомендуют сразу же заблокировать карту, как только пропажа обнаружилась – чтобы картой никто не смог воспользоваться. Заблокировать карту можно, позвонив на горячую линию банка, самому через мобильное приложение, интернет-банк или даже СМС (если у банка есть подобная услуга). Тем, кто не теряет надежду найти карту, подойдет вариант временной блокировки, однако в некоторых случаях лучше сразу заказать перевыпуск карты с новым пин-кодом.



Если нашел бесхозную банковскую карту



Если банковская карта оказалась не у владельца, то она считается скомпрометированной – пользоваться ей небезопасно. Подбирая карту, которую вы обнаружили на тротуаре/скамейке/газоне, следует понимать, что, вернув карточку владельцу, вы можете оказать медвежью услугу и ему, и себе. Возможно, карта после пропажи уже побывала в руках мошенников, которые расплатились ею в магазине или на интернет-площадке. Или переписали данные для того, чтобы устроить онлайн-шопинг позже. В краже могут заподозрить вас — не вы ли переписали данные кредитки и воспользовались ей? Другой вариант – мошенник сам подбросил карту на дорогу, а потом обвинил человека, который вернул потерянное, в воровстве.



Если вы нашли на улице чужую карту, позвоните в банк по телефону горячей линии. Номер телефона обычно указан на оборотной стороне карты либо его можно быстро найти в интернете на официальном сайте банка. Когда дозвонитесь, сообщите службе поддержки, что нашли чужую карту, и назовите ее номер. Финансовое учреждение карту заблокирует и самостоятельно свяжется с ее владельцем.



Не оставляйте карту на видном месте в надежде, что владелец вернется за ней. Вместо владельца карту могут найти злоумышленники. Что делать с банковской картой, подскажет оператор горячей линии. Возможно, он предложит принести ее в ближайшее отделение банка, или вообще разрезать ножницами на куски, поскольку этой картой пользоваться больше нельзя.



Еще один способ – если поблизости есть офис финансовой организации, выпустившей найденную карту, отнести ее можно туда. Вполне возможно, что вас попросят предоставить личные данные — фамилию, имя, отчество, номер телефона. Сотрудник банка заблокирует доступ к карте, утилизирует пластик и сообщит владельцу об этом.



Ответственность за покупки с чужой банковской карты



Потратить деньги с чужой карты — значит совершить преступление. Так, банкоматы оборудованы видеокамерами, камеры есть в магазинах, след оставляет онлайн-покупка. Действия, когда гражданин нашел чужую карту и решил распорядиться чужими денежными средствами по своему усмотрению, квалифицируются как совершение преступления, предусмотренного пунктом «г» части 3 статьи 158 УК РФ «Кража с банковского счета, а равно в отношении электронных денежных средств». Важно! Кража денежных средств с карты считается тяжким преступлением. Например, если гражданин нашел кошелек с одной тысячей рублей и потратил их, его привлекут к административному наказанию. Если же эту сумму снять с банковской карты (или оплатить ею любую покупку), отвечать придется согласно уголовному законодательству.



Находка бесхозной банковской карты ни к чему вас не обязывает. Самый простой вариант — пройти мимо. Но если уж подняли, действуйте благоразумно.