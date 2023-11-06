В «Университетском» появилась «Точка будущего»

В микрорайоне достраивают уникальный даже по общероссийским мерках детский сад.

Весной на самом дальнем краю микрорайона «Университетский», откуда открывается панорама другого нового жилого массива, «Елецкого», воронежская компания «ЖБИ-Капстрой» начала возводить детсад за счет средств полученного правительством области инфраструктурного кредита. А сейчас, в начале ноября, «Точка будущего» — так пафосно называли этот объект в департаменте образования, — уже почти готова принять малышей.Гендиректор строительной компании Юрий Лопатин встретил мэра Липецка Евгению Уваркину на территории дошкольного учреждения, где вовсю кипят работы по благоустройству. Пусть сырая, но теплая погода позволяет укладывать асфальт на проезды и плитку в пешеходных зонах, резиновое покрытие на детские игровые площадки. Уже почти завершен монтаж беседок, вот-вот начнется монтаж игрового оборудования. «Все уличные работы закончим к концу ноября», — говорит строитель.Детский сад готов более чем на 90%. Все общестроительные работы закончены еще в сентябре. Уникальность этому строению придают три сейсмопояса — по одному на этаж. Это новые требования Минстроя к социальным объектам, предусматривающие расчеты на так называемое прогрессирующее обрушение. В отличие от обычного здания здесь создан избыточный запас прочности: при самых неблагоприятных обстоятельствах, например, при взрыве газа, повреждения конструкции будут носить локальный характер.Трехэтажный корпус обшит цветной плиткой. В здании завершен монтаж коммуникаций: водопровода, канализации, электричества, отопления, вентиляции, снаружи садик подключен ко всем сетям: электричеству, водопроводу, канализации, теплоснабжению. В помещениях детсада завершают клеить плитку, монтировать подвесные потолки, красить оштукатуренные стены, вставлять межкомнатные двери.Новый детсад на 224 ребенка станет еще и многофункциональным центром. Он спроектирован так, что малыши ясельного возраста будут попадать сюда по отдельному входу, дети постарше — по трем другим. Для проведения разных мероприятий с участием родителей тут будет зал-кафетерий.Концепцию начинки «Точки будущего» департамент образования мэрии проработал вместе с родителями детей. Однако индивидуальность, доработка проекта с учетом многочисленных пожеланий в том числе и мэра Липецка стоили, конечно, нервов строителям. Юрий Лопатин называет заведующую новым детсадом Марию Некрасову хозяюшкой. Говорит, что та буквально фонтанирует идеями, которые нужно было успевать вносить в проект буквально на ходу.— Юрий Витальевич всегда идет нам навстречу. Я таких мужчин в своей жизни никогда не видела! — говорит, в свою очередь, «хозяюшка».Фишкой этого садика кроме его уникального внешнего вида в департаменте образования считают его начинку. По словам руководителя ведомства Светланы Бедровой, все его пространство будет наполнено определенными смыслами, каждый коридор будет иметь развивающий характер: «Здесь будет изобилие форм дополнительного образования. Здесь появятся соляная комната для укрепления здоровья деток и даже кинотеатр. Сколько мы ни мониторили проекты детских садов, аналогов нашему в России не нашли. Не зря его название — «Точка будущего».— Вы выпили все соки из мэра и губернатора! — пошутила Евгения Уваркина. — Здорово, что заведующая этим детсадом с самого первого дня контролирует строительство, что она увлечена своей задачей получить на выходе самый прекрасный детский сад в городе.Но даже Евгении Уваркиной ни заказчик, ни подрядчик не открыли всех тайн будущего детсада. Мэра заинтриговали, например, намеками на необычные спальни, но рассказали, что в старших группах в туалетах будут даже биде. Изюминкой «Точки будущего» стали высокие, под четыре метра, потолки между тремя этажами, лифты и особенный внешний облик, который придали большие окна, разноцветный вентилируемый фасад с вставками из композитных материалов и металлов, а также оригинальные теневые навесы над детскими площадками. Единственный его минус — отсутствие бассейна-«лягушатника».— Отличный садик! Такого во всей стране нет, это точно. Мы его на все выставки представим! Минпросвет будет конкурсно отбирать детские сады на капремонт в следующем году. Пусть посмотрят, какими они могут быть, — говорит Светлана Бедрова.По плану-графику объект строители должны сдать к концу года. Но Юрий Лопатин пообещал мэру отдать ключи от новостройки не позже ноября.— Если руководителей департамента образования не посетят какие-то новые идеи, — осторожно добавил строитель.