В Липецкой области небольшие дожди и до +13

С приближением к Липецкой области очередного Атлантического циклона 4 и 5 ноября местами ожидается небольшой дождь. 6 ноября осадки пройдут повсеместно.

Среднесуточные температуры воздуха составят: 4 ноября – 4-6 градусов тепла, что на 4 градуса выше нормы, 5 и 6 ноября — 9-11 градусов тепла, что на 9 градусов выше нормы.



По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 4 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем местами небольшие дожди. Ветер юго-восточный, 8-13 м/сек. Ночью — от -2 до +3 градусов, днем температура воздуха составит от +8 до +13 градусов.



В Липецке облачно с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, днем небольшой дождь. Температура ночью — от 0 до +2 градусов, днем — от +9 до +11 градусов.



День 4 ноября стал самым теплым в Липецке в 1938 году, тогда в городе было +14. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1914 году — 16 градусов мороза.



