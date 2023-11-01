В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

Сделает это компания «Интех» за 1,9 млн рублей без вскрытия асфальта на дорогах.

Наконец-то! Со второй попытки управлению главного смотрителя мэрии Липецка удалось найти подрядчика ремонта ливневой канализации на перекрестке Неделина-Фрунзе. Сделает это компания «Интех», единственная из заявившихся на торги с начальной ценой контракта в 1 907 696 рублей.При этом необходимый комплекс работ подрядчик сделает, не вскрывая асфальт. Такая техническая возможность появилась из-за того, что доступные для очистки специальной машиной сети ливневой канализации на улицах Фрунзе и Неделина больше месяца чистило от мусора и ила МБУ «Управление благоустройства Липецка».В мэрии надеются, что после того, как «Интех» сделает свою часть работы, на что компании й отведен месяц, будет решена вечная проблема с подтоплением перекрестка улиц Неделина и Фрунзе.