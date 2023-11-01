Общество

45 минут назад

В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

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#ливневка
В Липецке наконец-то нашли подрядчика ремонта ливневки на перекрестке Неделина-Фрунзе

Сделает это компания «Интех» за 1,9 млн рублей без вскрытия асфальта на дорогах.

Наконец-то! Со второй попытки управлению главного смотрителя мэрии Липецка удалось найти подрядчика ремонта ливневой канализации на перекрестке Неделина-Фрунзе. Сделает это компания «Интех», единственная из заявившихся на торги с начальной ценой контракта в 1 907 696 рублей.

При этом необходимый комплекс работ подрядчик сделает, не вскрывая асфальт. Такая техническая возможность появилась из-за того, что доступные для очистки специальной машиной сети ливневой канализации на улицах Фрунзе и Неделина больше месяца чистило от мусора и ила МБУ «Управление благоустройства Липецка».

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В мэрии надеются, что после того, как «Интех» сделает свою часть работы, на что компании й отведен месяц, будет решена вечная проблема с подтоплением перекрестка улиц Неделина и Фрунзе.
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#ливневка

Комментарии (4)

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петр

30 минут назад
все умные отказались .чините ждем .бюджет то вечный .
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смотритель зоопарка

34 минуты назад
И опять же, в техническом задании закупки указаны виды работ, в т. ч. разборка асфальтобетонного покрытия, разборка дорог из сборных железобетонных плит, разборка грунтов в траншеях и тд. Получается какая то волшебная закупка за 1.9 млн рублей.
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смотритель зоопарка

40 минут назад
то есть МБУ «Управление благоустройства Липецка» все почистило, а эти хлопцы щас * , постоят с метлами и мешками и получат 1.9 млн??? А потом опять потоп?
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