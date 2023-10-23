Общество

56 минут назад

19 новых трамваев пополнили парк МУП «Горэлектротранс»

4 639
#концессия #трамвай
4
19 новых трамваев пополнили парк МУП «Горэлектротранс»

К концу года их будет уже 28, а в следующем — 46.

В парк МУП «Горэлектротранс» привезли уже 19 новых трамваев модели «71-628» Усть-Катавского вагоностроительного завода. Всего в 2023 году планируется поставить 28 единиц подвижного состава, и еще 18 – в следующем году. Об этом сообщила пресс-служба компании «Мовиста Регионы Липецк», которая по концессии модернизирует трамвайные сети Липецка.

Также концессионер сообщил о положительном заключении госэкспертизы на два участка реконструкции трамвайных путей протяженностью 3,5 км. Речь идет об участке по улице Полиграфической от ее пересечения с рекой Липовкой до проспекта 60 лет СССР и участке по проспекту 60 лет СССР от улицы Полиграфической до улицы Меркулова. Примечательно, что на этой ветке замена полотна трамвайных путей уже идет полным ходом.

Напомним, что в мае компания приступила к реконструкции трамвайных путей на участке от остановки «Краснозаводская улица» до трамвайного кольца на пересечении улиц Чехова и 3 Сентября. В июле строители начали демонтаж старых рельсов на участке протяженностью 9,1 км по улице Полиграфической, проспекте 60 лет СССР, улицам Меркулова и Катукова до остановки «Памятник танкистам». По информации руководителя липецкого проекта ООО «Моависта-Регионы» Сергея Чугуевца, сдача этих двух новых веток — конец этого года.

В общей сложности, концессионер к концу 2025 года обязан реконструировать 40,8 км трамвайных путей и дополнительно построить 5,2 км путей новой ветки на улицах Катукова и Стаханова.
4 639
#концессия #трамвай
4

Комментарии (4)

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Navai

19 минут назад
Ёлектробус, Весной запустят маршрут Кольцо 9-ого микр - кольцо 21-ого микр на нем будут ходить новые вагоны.
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Ёлектробус

26 минут назад
жаль только, что по Октябрьскому мосту эти замечательные трамваи не будут ходить.. :( если вообще будут где-то ходить..
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Никита

30 минут назад
Трамвай с ЛТЗ всегда осуществлял рейс по графику с ДП-6 а вот автобусы 323 и 378 пропускают рейсы.
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смотритель зоопарка

37 минут назад
хоть кто то работает и результат виден
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Тот самый Липецк: «От Сокольска до Сокола»
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